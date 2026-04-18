Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το 3ο Thessaloniki Soloist Festival

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των δύο προηγούμενων διοργανώσεων που αγκαλιάστηκαν από το κοινό και την καλλιτεχνική κοινότητα, το Thessaloniki Soloist Festival επιστρέφει για τρίτη συνεχή χρονιά.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Διεύθυνση Δημοτικών Μουσικών Σχημάτων και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης με ανακοίνωσή τους, ενημέρωσαν για την έναρξη της ανοιχτής πρόσκλησης (Open Call) το 3ου Φεστιβάλ Soloist 2026 (Thessaloniki Soloist Festival 2026) και καλούν καταξιωμένους, αλλά και ανερχόμενους σολίστ να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2026 το 3ο Φεστιβάλ Soloist 2026 θα πλημμυρίσει με μελωδίες, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες μουσικά βραδινά υψηλής αισθητικής με ελεύθερη είσοδο, μετατρέποντας εμβληματικά σημεία και ιστορικούς υπαίθριους χώρους της Θεσσαλονίκης σε σκηνές υψηλής τέχνης.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε μουσικά σχήματα και σολίστ που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, όπως: Κλασική, Παραδοσιακή, Jazz , Latin, Rock, Ηλεκτρονική μουσική, Μουσικές του Κόσμου (World Music) κ.α.

Οι δράσεις του φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν σε ιστορικά μνημεία, υπαίθριους χώρους και πολιτιστικά κέντρα της πόλης, όπως η Δημοτική Πινακοθήκη (Casa Bianca), Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τις μουσικές εκδηλώσεις του Ιουλίου 2026, μέσω της φόρμας έως και τις 17 Μαΐου 2026.

