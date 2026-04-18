Κοζάνη: Συνελήφθη γνωστός ράπερ στα διόδια Πολυμύλου – Είχε πάνω του κοκαΐνη

Συνελήφθη γνωστός ράπερ από άνδρες της ΟΠΚΕ, έπειτα από τυχαίο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα διόδια Πολυμύλου της Εγνατίας Οδού το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως αναφέρει το kozanimedia.gr κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο όχημα στο οποίο επέβαινε ο καλλιτέχνης ποσότητα κοκαΐνης, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στα 7 με 8 γραμμάρια. Ο ράπερ φέρεται να κατευθυνόταν προς περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, όπου επρόκειτο να πραγματοποιήσει επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Μαζί με τον τραγουδιστή συνελήφθη και ακόμη ένα άτομο, το οποίο επέβαινε στο ίδιο όχημα. Και οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης, όπου και κρατούνται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 27χρονος πάτησε γκάζι για να αποφύγει έλεγχο της ΕΛΑΣ, παραβίασε τον ΚΟΚ και τελικά τράκαρε

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Ελεάνα Παπαϊωάννου: Είχα μία αποβολή πριν από περίπου δύο χρόνια, μας στοίχισε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Σοκαριστική στιγμή στο ασιατικό Champions League: Πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ έμεινε αναίσθητος από κλωτσιά στο κεφάλι – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Κεφαλονιά: “Καλό ταξίδι αγγελούδι μου” – Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο “αντίο” στην 19χρονη Μυρτώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 46χρονος έκλεψε ΙΧ, παραβίασε STOP, μπήκε ανάποδα σε δρόμο για να ξεφύγει από την ΕΛΑΣ και προσέκρουσε σε κράσπεδο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Κεφαλονιά: “Δεν έκανα χρήση ναρκωτικών, ούτε συνεννοήθηκα με τους άλλους δύο” ισχυρίζεται ο 22χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Μυρτούς