Κοζάνη: Συνελήφθη γνωστός ράπερ στα διόδια Πολυμύλου – Είχε πάνω του κοκαΐνη

Συνελήφθη γνωστός ράπερ από άνδρες της ΟΠΚΕ, έπειτα από τυχαίο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα διόδια Πολυμύλου της Εγνατίας Οδού το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως αναφέρει το kozanimedia.gr κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο όχημα στο οποίο επέβαινε ο καλλιτέχνης ποσότητα κοκαΐνης, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στα 7 με 8 γραμμάρια. Ο ράπερ φέρεται να κατευθυνόταν προς περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, όπου επρόκειτο να πραγματοποιήσει επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Μαζί με τον τραγουδιστή συνελήφθη και ακόμη ένα άτομο, το οποίο επέβαινε στο ίδιο όχημα. Και οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης, όπου και κρατούνται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση.