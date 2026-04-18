Θεσσαλονίκη: 25 παραβάσεις του ΚΟΚ και 15 ακινητοποιήσεις οχημάτων σε ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. στην Περαία

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε πρωινές έως μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής σε οικισμό της Περαίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, με τη συνδρομή συναδέλφων τους από τις Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν συνολικά 66 άτομα και 64 οχήματα, ενώ προέκυψαν 25 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ 15 οχήματα ακινητοποιήθηκαν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ανάλογες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του νομού, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.