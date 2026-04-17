Γιώργος Σεϊταρίδης: Το να αφήσω τη ζωή στην Αθήνα ήταν μια εσωτερική ανάγκη που είχα από μικρός

Μία εσωτερική ανάγκη είχε οδηγήσει πριν από χρόνια τον Γιώργο Σεϊταρίδη στην απόφαση να εγκαταλείψει την Αθήνα και να εγκατασταθεί στο Πήλιο. Σε μία κοινή συνέντευξη με τη σύζυγό του, την Όλγα Θανασιά, ο ηθοποιός τόνισε ότι πίστευε πως θα έβρισκε τις απαντήσεις που αναζητούσε μακριά από την πρωτεύουσα.

«Ήταν μια εσωτερική αναζήτηση που την είχα από μικρός. Πίστεψα ότι εκεί πέρα ήταν ένα περιβάλλον, το οποίο θα μου δώσει απαντήσεις. Και μου τις έφερε ο Θεός, η αλήθεια είναι», διευκρίνισε ο Γιώργος Σεϊταρίδης μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 17 Απριλίου.

Ο ηθοποιός στάθηκε επίσης στην πίστη του στον Θεό, τονίζοντας πως στράφηκε στη θρησκεία τα τελευταία χρόνια της ζωής του, παρότι στο παρελθόν δεν είχε επαφή. Μέσα από αυτή, εξήγησε, υιοθέτησε μία άλλη οπτική για τα πράγματα, η οποία συνοψίζεται στη θέση πως όλα γίνονται για κάποιον λόγο.

Όπως εξομολογήθηκε: «Πιστεύω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι επειδή δεν ήμουν άνθρωπος που πήγαινε στην εκκλησία, τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια είναι που πάω στην εκκλησία, παλεύομαι με αυτή την άσκηση. Είχα αγάπη για τον Χριστό. Μου ‘δειξε το δρόμο, τον ακολούθησα. Είναι ότι, χωρίς να μπορώ ακριβώς να το εξηγήσω, μου δημιουργεί μέσα μου μια κατάσταση με την οποία μπορώ να αντιμετωπίσω τη ζωή με μία διαφορετική οπτική, η οποία, αν μπορώ να την εκφράσω καλά, είναι ότι: Το καλό; Δόξα τω Θεώ. Το κακό; Δόξα τω Θεώ, για κάποιο λόγο έχει γίνει, που αυτό θα το δεις παρακάτω, Γιωργάκη. Αυτό μόνο μπορώ να πω».

Από την πλευρά της, η Όλγα Θανασιά μίλησε για την επιλογή της να φύγει από την Αθήνα προκειμένου να ακολουθήσει τον σύζυγό της. Μετά από δέκα χρόνια στο Πήλιο έχει αποκομίσει πολλές εμπειρίες, όπως τόνισε. «Ο Γιώργος ζούσε στο Πήλιο, εγώ ζούσα στην Αθήνα. Γνωριστήκαμε, ανέβηκα εγώ αμέσως, ως ερωτική μετανάστρια στο Πήλιο. Είμαστε από τότε μαζί. Δέκα χρόνια στο Πήλιο και ένα, ενάμιση εδώ. Συνειδητοποίησα ότι μου άρεσε κι εμένα, μου έδωσε πάρα, πολλές εμπειρίες και δεν θα το άλλαζα. Νομίζω έχουμε περάσει πολύ ωραία», σημείωσε η ηθοποιός.