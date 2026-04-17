Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στη Λάρισα η Μαρέβα Μητσοτάκη λόγω αδιαθεσίας

Στη Λάρισα βρέθηκε σήμερα το πρωί της Παρασκευής η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, καθώς επισκέφθηκε το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Μια επίσκεψη που έγινε ξαφνικά και δεν ήταν προγραμματισμένη κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, καθώς η κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ταξίδευε με το αυτοκίνητό της και ενώ βρισκόταν στην εθνική οδό αισθάνθηκε μια μικρή αδιαθεσία.

Άμεσα αποφάσισε να σπεύσει στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στη Λάρισα προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη είναι καλά στην υγεία της και εφόσον ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις, αποχώρησε για να συνεχίσει το ταξίδι της.