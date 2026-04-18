Η Αίγυπτος εργάζεται με το Πακιστάν επί ενός σταθερού ειρηνευτικού σχεδίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν

Η Αίγυπτος έχει στενή συνεργασία με το Πακιστάν επί ενός πλαισίου που στοχεύει στη διασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μπαντρ Αμπντελάτι.

Ο επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας είπε πως η Αίγυπτος, η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία συντονίζουν μια ευρύτερη περιφερειακή προσπάθεια που επικεντρώνεται στην αποτροπή μιας νέας κλιμάκωσης και στην προετοιμασία των βάσεων για μια μεταπολεμική ρύθμιση ασφαλείας, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας των κρατών του Κόλπου και της σταθεροποίησης των ενεργειακών αγορών, των αλυσίδων εφοδιασμού και της επισιτιστικής ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αίγυπτος ΗΠΑ Ιράν Πακιστάν

