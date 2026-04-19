Σύλληψη και πρόστιμο 1.031 ευρώ σε 56χρονο μετά από φωτιά από αμέλεια στην Εύβοια

Σε σύλληψη και επιβολή προστίμου σε βάρος ενός 56χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Πλατάνα του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου προχώρησαν οι Αρχές στην Εύβοια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 12:48, κατά τη διάρκεια καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών. Ωστόσο, δεν είχαν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα η καύση να ξεφύγει από τον έλεγχο και να επεκταθεί σε γειτονικές εκτάσεις.

Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 56χρονου με εντολή εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.031,25 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στο αυτόφωρο, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά.

Από τη φωτιά κάηκαν περίπου τέσσερα στρέμματα γεωργικής και δασικής έκτασης, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες.

