Ανήλικος και χωρίς δίπλωμα ο οδηγός που συνελήφθη για την παράσυρση της 16χρονης στη Λιοσίων

Η αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε τρεις συλλήψεις, ενώ και οι τρεις «δείχνουν» ως οδηγό της μηχανής, την στιγμή της σφοδρής παράσυρσης στη Λιοσίων, έναν τέταρτο άνδρα αγνώστων στοιχείων.

Σύμφωνα με το newsit.gr, ο οδηγός που συνελήφθη έφτασε στην Τροχαία Αττικής όπου και θα οδηγηθεί στον ανακριτή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός είναι 16 χρονών και δεν έχει δίπλωμα. Πιθανή καταγωγή να έχει από Σουδάν.

Η 16χρονη κοπέλα συνεχίζει να δίνει μάχη στην εντατική.

