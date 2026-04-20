MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ζαγοράκης για τα γενέθλια του ΠΑΟΚ: 100 χρόνια αξιοπρέπειας, ανεξαρτησίας, τιμής και περηφάνιας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης με ανάρτηση στα social media έστειλε το μήνυμά του για το τί πρεσβεύει ο ΠΑΟΚ, που συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του.

Ο ΠΑΟΚ γιορτάζει και ο ιδανικότερος για να μιλήσει για τα 100 χρόνια του συλλόγου δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Θοδωρή Ζαγοράκη, που υπηρέτησε την ομάδα από διαφορετικά πόστα.

Ως ποδοσφαιριστής έκανε δύο θητείες στον ΠΑΟΚ (1992-1998, 2005-2007) όντας αρχηγός της ομάδας και σε 220 συμμετοχές πέτυχε 15 γκολ. Ο Ζαγοράκης ήταν και πρόεδρος του δικεφάλου από το 2007 έως 2012 σε μία περίοδο που χαρακτηρίστηκε ως «τα χρόνια της επανάστασης», πριν εμφανιστεί ο Ιβάν Σαββίδης για να επαναφέρει τον σύλλογο στους τίτλους.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας με ένα λιτό αλλά γεμάτο νόημα μήνυμα εξήγησε τί σημαίνει ο ΠΑΟΚ γι’ αυτόν και για όσους υποστηρίζουν τους Θεσσαλονικείς.

«Ο ΠΑΟΚ “φωνάζει” αυτό που τον καθορίζει εδώ και 100 χρόνια: Το διαφορετικό! 100 χρόνια που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι είσαι για μας. 100 χρόνια αξιοπρέπειας, ανεξαρτησίας, τιμής και περηφάνιας! Χρόνια πολλά ΠΑΟΚ!», έγραψε ο Θοδωρής Ζαγοράκης.

Θοδωρής Ζαγοράκης ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

