Καιρός: Από την άνοιξη… στον χειμώνα – “Βουτιά” 10 βαθμών με βροχές και χιόνια στα ορεινά

Με ανοιξιάτικες συνθήκες αλλά και περισσότερες νεφώσεις κυλά η σημερινή ημέρα, όμως από τα μέσα της εβδομάδας το σκηνικό αλλάζει αισθητά, με βροχές, καταιγίδες, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα ορεινά, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη.

Σήμερα ο καιρός παραμένει ήπιος, με περισσότερες νεφώσεις σε σχέση με το ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο. Από το μεσημέρι και μετά αναμένονται τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ στα βουνά της βόρειας Θεσσαλίας και της Μακεδονίας δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει σημαντικά και δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Στο Αιγαίο θα φτάνουν έως 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια έως 6, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παρουσιάζει άνοδο στα ανατολικά και κεντρικά, λόγω των δυτικών ανέμων, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Ελλάδα αναμένεται μικρή πτώση.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά καλός καιρός, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς, με ανέμους μεταβλητούς έως 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη η αστάθεια θα είναι περιορισμένη σε σχέση με το προηγούμενο διήμερο, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.

Η αφρικανική σκόνη έχει πλέον απομακρυνθεί από την ατμόσφαιρα, χάρη στην επικράτηση βοριάδων στα ανώτερα στρώματα, με αποτέλεσμα η ορατότητα και η ποιότητα του αέρα να έχουν βελτιωθεί αισθητά.

Αύριο Τρίτη οι νεφώσεις θα αυξηθούν κυρίως στα βόρεια, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη βόρεια Θεσσαλία. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, φτάνοντας στα ανατολικά και κεντρικά έως τους 27 βαθμούς.

Από την Τετάρτη ξεκινά οργανωμένη μεταβολή του καιρού, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια θα επηρεάσουν τη χώρα. Οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν αρχικά στη βόρεια Ελλάδα και από το απόγευμα θα επεκταθούν νοτιότερα, φτάνοντας έως και την Αττική το βράδυ.

Η θερμοκρασία στα κεντρικά και βόρεια θα υποχωρήσει αισθητά, με μέγιστες τιμές μόλις 15 με 17 βαθμούς, δηλαδή έως και 10 βαθμούς χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα. Παράλληλα, θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Την Πέμπτη η ψυχρή εισβολή θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Οι βροχές θα μετατοπιστούν νοτιότερα, από τη Χαλκιδική έως και την Πελοπόννησο, ενώ καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν, φτάνοντας την Τετάρτη έως 7 μποφόρ και την Πέμπτη έως 6, χωρίς όμως να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Από την Παρασκευή ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στα νότια τμήματα της χώρας, κυρίως σε Πελοπόννησο, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας και επιστροφή σε πιο ανοιξιάτικο σκηνικό.