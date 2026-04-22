Σοβαρό τροχαίο στο Κορωπί: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα – Δύο τραυματίες, ένας σοβαρά
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν βαριά τραυματισμένο αναβάτη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Κορωπί όταν μια μηχανή συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με το ertnews, από την σύγκρουση o 21χρονος αναβάτης εκτινάχθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί και ο 33χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.
Η Τροχαία διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης.