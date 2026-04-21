Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο της Γροιλανδίας μετά από τηλεφώνημα για βόμβα – Μία σύλληψη

THESTIVAL TEAM

Οι αρχές εκκένωσαν το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας, Νουούκ, έπειτα από απειλή για βόμβα, ενώ ένα άτομο συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως αναφέρει το Reuters, το αεροδρόμιο της Νουούκ, πρωτεύουσας της Γροιλανδίας, εκκενώθηκε νωρίτερα ύστερα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας, ενώ ένα άτομο συνελήφθη σε σχέση με την υπόθεση, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σε σχετική, οι αρχές αρνήθηκαν να διευκρινίσουν εάν εντοπίστηκε κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και δεν προχώρησαν σε περαιτέρω σχόλια για την υπόθεση.

Περιστατικά αυτού του είδους θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια στη Γροιλανδία, ένα εκτεταμένο ημιαυτόνομο νησί της Αρκτικής, το οποίο αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας.

Αεροδρόμιο Γροιλανδία

