Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο της Γροιλανδίας μετά από τηλεφώνημα για βόμβα – Μία σύλληψη

Όπως αναφέρει το Reuters, το αεροδρόμιο της Νουούκ, πρωτεύουσας της Γροιλανδίας, εκκενώθηκε νωρίτερα ύστερα από απειλή για τοποθέτηση βόμβας, ενώ ένα άτομο συνελήφθη σε σχέση με την υπόθεση, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Σε σχετική, οι αρχές αρνήθηκαν να διευκρινίσουν εάν εντοπίστηκε κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και δεν προχώρησαν σε περαιτέρω σχόλια για την υπόθεση.

Περιστατικά αυτού του είδους θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια στη Γροιλανδία, ένα εκτεταμένο ημιαυτόνομο νησί της Αρκτικής, το οποίο αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας.