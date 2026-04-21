Ορκίστηκε νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Αθανάσιος Καββαδάς

Τα καθήκοντα του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέλαβε ο Αθανάσιος Καββαδάς, ο οποίος ορκίστηκε με θρησκευτικό όρκο στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ορκωμοσία του Αθανάσιου Καββαδά πραγματοποιήθηκε μετά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα πραγματοποιηθεί τελετή παράδοσης-παραλαβής από τον απερχόμενο υφυπουργό.