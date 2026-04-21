MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ορκίστηκε νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Αθανάσιος Καββαδάς

|
THESTIVAL TEAM

Τα καθήκοντα του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέλαβε ο Αθανάσιος Καββαδάς, ο οποίος ορκίστηκε με θρησκευτικό όρκο στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η ορκωμοσία του Αθανάσιου Καββαδά πραγματοποιήθηκε μετά την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα πραγματοποιηθεί τελετή παράδοσης-παραλαβής από τον απερχόμενο υφυπουργό.

Αθανάσιος Καββαδάς

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

