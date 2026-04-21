Λιοσίων: Σήμερα θα προσπαθήσουν να ξυπνήσουν την 16χρονη που παρασύρθηκε από την μηχανή – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Το κατηγορητήριο για τον 16χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας, ο οποίος παρέσυρε και εγκατέλειψε το 16χρονο κορίτσι στη Λιοσίων το απόγευμα του Σαββάτου (18/4/2026), είναι βαρύ, ενώ παράλληλα σήμερα (21/4/2026) οι γιατροί θα προσπαθήσουν να αφυπνίσουν την νεαρή. Ακόμα νέο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει τον ίδιο να τρέχει στον δρόμο με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Η 16χρονη παραμένει στη ΜΕΘ από τη μέρα που παρασύρθηκε στη Λιοσίων καθώς υπέστη κατάγματα σε πολλά σημεία του σώματος. Οι επόμενες ώρες λοιπόν είναι πολύ κρίσιμες, αφού οι γιατροί θα προσπαθήσουν να την ξυπνήσουν.

Ο δράστης από το Σουδάν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη. Σε ηλικία 14 ετών είχε διακινήσει, σύμφωνα με την αστυνομία, μαζί με άλλα άτομα, ναρκωτικά σε μαθητές σε σχολείο της Κυψέλης.

«Δεν ήταν μόνος του, είχαν κλίκα ολόκληρη, είχαν ομάδα. “Έσπρωχναν” ναρκωτικά στα παιδιά», λέει πατέρας μαθητή.

Κάμερα ασφαλείας καταστήματος, όπως φαίνεται σε νέο βίντεο-ντοκουμέντο, καταγράφει τη μοτοσικλέτα που, με πατημένο γκάζι, οδηγούσε ο 16χρονος Σουδανός μαζί με τον συνεπιβάτη του, λίγα δευτερόλεπτα πριν παρασύρει το κορίτσι στη Λιοσίων.

Η προσπάθεια συγκάλυψης του ατυχήματος

Ο 16χρονος, μαζί με τον συνεπιβάτη του, παράτησαν αιμόφυρτη τη Βερόνικα στην άσφαλτο και εξαφανίστηκαν.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η προσπάθεια συγκάλυψης από την ιδιοκτήτρια της μοτοσικλέτας και έναν φίλο της, που δήλωσαν κλοπή. Μέχρι τη στιγμή που παρουσιάστηκε ο συνοδηγός και αποκάλυψε την ταυτότητα του ανήλικου Σουδανού, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και οι τρεις.

Οι αστυνομικοί έμαθαν αμέσως τη διεύθυνση του Σουδανού στην περιοχή της Κυψέλης. Έφτασαν, αλλά στον όροφο όπου διαμένει δε βρήκαν κανέναν. Τελικά τον συνέλαβαν σε μικρή απόσταση από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης.

Δίωξη για δύο κακουργήματα στον 16χρονο οδηγό

Στον 16χρονο οδηγό της μοτοσικλέτας ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα – εκείνο της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη, με την επιβαρυντική περίσταση μάλιστα ότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, και το δεύτερο κακούργημα αφορά στην εγκατάλειψη του τόπου ατυχήματος.

Την Πέμπτη θα απολογηθεί ο ανήλικος Σουδανός, ενώ την Τετάρτη οι άλλοι τρεις συλληφθέντες.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή κοπέλα προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο στην οδό Λιοσίων το περασμένο Σάββατο (18/4/2026), προκειμένου να παραλάβει ένα δέμα από θυρίδα αποστολής που είχε παραγγείλει.

Τότε, μια μηχανή διέσχισε τον δρόμο με αποτέλεσμα να υπάρξει παράσυρση και σοβαρός τραυματισμός της 16χρονης, ενώ οι επιβαίνοντες τράπηκαν σε φυγή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μαρινάκης είναι η επίσημη φωνή της ελληνικής κυβέρνησης και όχι της ‘υπόγας’ του Μαξίμου

MEDIA NEWS 21 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας: “Είναι μια περίοδος που θέλω να πάρω κάποιες σημαντικές αποφάσεις” – Η εξομολόγηση στον αέρα του Πρωινού

ΚΑΙΡΟΣ 21 ώρες πριν

Καιρός: Από την άνοιξη… στον χειμώνα – “Βουτιά” 10 βαθμών με βροχές και χιόνια στα ορεινά

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Μεξικό: Πυροβολισμοί στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν – Νεκρή μία Καναδή τουρίστρια

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Δανάη Μπάρκα και Άρης Καβατζίκης οι επόμενοι παρουσιαστές του “Στούντιο 4”;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο: Η πορεία της μηχανής του Σουδανού λίγο πριν χτυπήσει τη 16χρονη στη Λιοσίων