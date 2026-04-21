Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα, ασφάλεια και ΚΤΕΟ προσπάθησε να διαφύγει – Συνελήφθη στην Καλαμαριά

Στη σύλληψη ενός 47χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί κατά τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και νωρίτερα, στην περιοχή της Ανάληψης, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικού για ακινητοποίηση του οχήματος. Ο έλεγχος είχε ζητηθεί λόγω τροχονομικών παραβάσεων που είχαν ήδη διαπιστωθεί.

Όπως προέκυψε, ο 47χρονος οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καθώς και χωρίς δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ). Επιπλέον, κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση αλκοόλ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.