MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα, ασφάλεια και ΚΤΕΟ προσπάθησε να διαφύγει – Συνελήφθη στην Καλαμαριά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 47χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί κατά τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και νωρίτερα, στην περιοχή της Ανάληψης, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικού για ακινητοποίηση του οχήματος. Ο έλεγχος είχε ζητηθεί λόγω τροχονομικών παραβάσεων που είχαν ήδη διαπιστωθεί.

Όπως προέκυψε, ο 47χρονος οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καθώς και χωρίς δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ). Επιπλέον, κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση αλκοόλ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Ανδρουλάκης για 100 χρόνια ΠΑΟΚ: “Μια ομάδα με πάθος και πιστούς οπαδούς, στα εύκολα και στα δύσκολα”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Θεμιστοκλέους: Άμεσα η προκήρυξη για 850 θέσεις μόνιμων ιατρών, 8.000 οι προσλήψεις μέχρι το τέλος του 2026

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε η γιορτή για τα 100 χρόνια – Στην πλατεία Αριστοτέλους τα τρόπαια – Βίντεο και φωτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Δράμα: Χειροπέδες σε έξι άτομα για παράνομο πόκερ

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Πέντε αντικείμενα στο υπνοδωμάτιο που “κλέβουν” τον ύπνο σας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική συνοδεία-αστραπή οδήγησε σε ασφαλή γέννα – “Νόμιζα δεν θα έρθουν, έμεινα έκπληκτος”