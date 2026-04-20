Δράμα: Χειροπέδες σε έξι άτομα για παράνομο πόκερ

Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη Δράμα, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας, έξι άτομα, εκ των οποίων πέντε ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε χώρο που βρίσκεται στην πόλη της Δράμας, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε η διεξαγωγή παράνομου τυχερού παιγνίου «POKER», όπου συμμετείχαν ένας από τους συλληφθέντες ως «Dealer», τέσσερις ως παίκτες και ένας που παρείχε βοηθητικές υπηρεσίες στους παίκτες.

Από τον χώρο και την κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν συνολικά:

-13-τράπουλες,

-756- μάρκες πονταρίσματος διαφόρων χρωμάτων,

-1- μάρκα «DEALER»,

-1- κόκκινη κάρτα,

ιδιόχειρες σημειώσεις και

το χρηματικό ποσό των -3.810- ευρώ.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.