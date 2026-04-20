MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δράμα: Χειροπέδες σε έξι άτομα για παράνομο πόκερ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη Δράμα, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας, έξι άτομα, εκ των οποίων πέντε ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία  για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε χώρο που βρίσκεται στην πόλη της Δράμας, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε η διεξαγωγή παράνομου τυχερού παιγνίου «POKER», όπου συμμετείχαν ένας από τους συλληφθέντες ως «Dealer», τέσσερις ως παίκτες και ένας που παρείχε βοηθητικές υπηρεσίες στους παίκτες.

Από τον χώρο και την κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν συνολικά:

  • -13-τράπουλες,
  • -756- μάρκες πονταρίσματος διαφόρων χρωμάτων,
  • -1- μάρκα «DEALER»,
  • -1- κόκκινη κάρτα,
  • ιδιόχειρες σημειώσεις και
  • το χρηματικό ποσό των -3.810- ευρώ.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Τζούλια Νόβα: Μου μιλούσαν πολύ άσχημα στον “Τροχό της Tύχης” και έκλαιγα, στενοχωριόμουν και έβγαλα ψυχοσωματικά

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Το Ιράν δεν έχει ακόμη αποφασίσει για τη συμμετοχή του στις συνομιλίες της Ισλαμαμπάντ με την Ουάσινγκτον

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Στον Ευαγγελισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Παρέμεινε περίπου για τέσσερις ώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

GBL: Ο λαβωμένος Άρης πάλεψε αλλά ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €5.500.000

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Αλμωπία: Νεκρός 52χρονος σε τροχαίο στην Ε.Ο. Όρμας – Πολυκάρπης – Τραυματισμένη μια γυναίκα