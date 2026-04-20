Κεραμέως: Βεβαίως θα ψηφίσω την άρση ασυλίας των συναδέλφων μου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η τοξικότητα είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ την κυβέρνηση, δήλωσε μεταξύ άλλων η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία υποστήριξε πως τελευταία έχει επιδεινωθεί το φαινόμενο με την εκτόξευση κατηγοριών χωρίς να υπάρχει υποστηρικτική βάση από πίσω. «Καλοδεχούμενη πάντοτε η κριτική, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό στον δημόσιο λόγο να μιλάει κανείς με στοιχεία και τεκμηρίωση», όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη να καταπολεμηθούν από όλους τέτοια φαινόμενα «λάσπης».

Ερωτηθείσα για το τι θα κάνει κατά τη συζήτηση στη Βουλή την Τετάρτη για την άρση ασυλίας των συναδέλφων της βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Κεραμέως απάντησε:

«Βεβαίως θα ψηφίσω υπέρ. Θεωρώ σημαντικό να χυθεί άπλετο φως ώστε να διαλευκανθούν αυτές οι υποθέσεις πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι όλες ίδιες, υπάρχουν υποθέσεις με πολύ διαφορετικές βαρύτητες. Άλλες έχουν στοιχεία που πρέπει να μας προβληματίσουν, ενώ για άλλες η ίδια η Εισαγγελία καταλήγει πως δεν συνιστούν παράβαση. Άρα δεν πρέπει να τα τσουβαλιάζουμε όλα».