Κεραμέως: Βεβαίως θα ψηφίσω την άρση ασυλίας των συναδέλφων μου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Φωτογραφία: Intime
Η τοξικότητα είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ την κυβέρνηση, δήλωσε μεταξύ άλλων η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η οποία υποστήριξε πως τελευταία έχει επιδεινωθεί το φαινόμενο με την εκτόξευση κατηγοριών χωρίς να υπάρχει υποστηρικτική βάση από πίσω. «Καλοδεχούμενη πάντοτε η κριτική, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό στον δημόσιο λόγο να μιλάει κανείς με στοιχεία και τεκμηρίωση», όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη να καταπολεμηθούν από όλους τέτοια φαινόμενα «λάσπης».

Ερωτηθείσα για το τι θα κάνει κατά τη συζήτηση στη Βουλή την Τετάρτη για την άρση ασυλίας των συναδέλφων της βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Κεραμέως απάντησε:

«Βεβαίως θα ψηφίσω υπέρ. Θεωρώ σημαντικό να χυθεί άπλετο φως ώστε να διαλευκανθούν αυτές οι υποθέσεις πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι όλες ίδιες, υπάρχουν υποθέσεις με πολύ διαφορετικές βαρύτητες. Άλλες έχουν στοιχεία που πρέπει να μας προβληματίσουν, ενώ για άλλες η ίδια η Εισαγγελία καταλήγει πως δεν συνιστούν παράβαση. Άρα δεν πρέπει να τα τσουβαλιάζουμε όλα».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Γερμανία: Ο υπουργός Άμυνας Πιστόριους λέει πως το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό σχεδιάζει ενδεχόμενη αποστολή στο Ορμούζ

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Τρεις νεκροί μετά από αμερικανικό βομβαρδισμό σε πλεούμενο διακινητών ναρκωτικών στην Καραϊβική – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

GBL: Ο λαβωμένος Άρης πάλεψε αλλά ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Θα χρειαστούν και νέα μέτρα για ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων – Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τον Ηρακλή: Το πάθος του Μπέβερλι και τα σουτ του Ταϊρί

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Οδική εκδρομή στο Μπιλμπάο ανακοίνωσε ο Σ.Φ ΠΑΟΚ