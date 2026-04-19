Μίλιτσιτς μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό: “Για το κάτι παραπάνω στα πλέι οφ, θέλω μια ομάδα νικήτρια”

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς σε δηλώσεις του μετά την ήττα του Άρη από τον Ολυμπιακό σημείωσε ότι θέλει να δει από τους παίκτες του κάτι παραπάνω στα play-off, ενώ στάθηκε και στην νοοτροπία νικητή που επιθυμεί να βγάλει η ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θέλω να γίνουμε μια ομάδα νικήτρια. Αυτό προσπαθώ. Θέλω να δείξω στους παίκτες μου, πως σε ένα ματς με τις απουσίες των Αντετοκούνμπο και Άντζουσιτς, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Σε όλη την διάρκεια της παρουσίας μου, θέλω να περάσω ότι ο Άρης πρέπει να αλλάξει level σε τέτοια ματς, να μην μένουμε στις εντυπώσεις».

Για την συνέχεια στα play-off: «Θέλω την ομάδα να παλεύει με όλες τις δυνάμεις στα πλέι οφ, θέλω μια ομάδα νικήτρια. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω στα πλέι οφ».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

