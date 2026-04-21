Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που κατηγορείτο για την πυρπόληση τζαμιού στη διάρκεια των διαμαρτυριών του Ιανουαρίου

Το Ιράν εκτέλεσε σήμερα άνδρα που είχε κατηγορηθεί ότι ήταν ηγέτης δικτύου που συνδέεται με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών και ότι πυρπόλησε τζαμί στην Τεχεράνη στη διάρκεια των διαμαρτυριών του Ιανουαρίου, μετέδωσε το μέσο των δικαστικών αρχών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Mizan.

Το Mizan κατονόμασε τον άνδρα που εκτελέστηκε ως Αμιραλί Μιρτζαφαρί και πρόσθεσε ότι είχε καταδικαστεί για εμπρησμό στο τζαμί Κολχάκ στην Τεχεράνη και για το ότι ηγήθηκε δραστηριοτήτων κατά της ασφάλειας.

Η θανατική του καταδίκη επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο και εφαρμόστηκε νωρίς σήμερα, διευκρίνισε το Mizan.

Το Ιράν συγκλονίστηκε από ένα πανεθνικό κύμα κινητοποιήσεων νωρίτερα φέτος, το οποίο έτυχε της μεγαλύτερης καταστολής στην ιστορία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

