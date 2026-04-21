Δεκάδες παραβάσεις στη Θεσσαλονίκη για μη χρήση κράνους – Εντατικοί έλεγχοι από την ΕΛ.ΑΣ.

Με εντατικούς ελέγχους και ενημερωτικές δράσεις συνεχίζεται σε όλη τη χώρα η εκστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη Θεσσαλονίκη, όπου καταγράφηκαν 41 παραβάσεις μέσα σε μία εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα παραμένει υπαρκτό και στους δρόμους της πόλης.

Συνολικά, το διάστημα από 13 έως 19 Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 17.332 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, με 1.251 παραβάσεις να βεβαιώνονται σε οδηγούς και ακόμη 104 σε επιβάτες. Από αυτές, οι 949 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, οι 101 επιβάτες και οι 301 οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), όπως ηλεκτρικά πατίνια.

Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται μεταξύ των περιοχών με καταγεγραμμένες παραβάσεις, ενώ στην ευρύτερη Κεντρική Μακεδονία σημειώθηκαν επιπλέον 26 παραβάσεις.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται όχι μόνο σε ιδιώτες οδηγούς, αλλά και σε επαγγελματίες διανομείς, καθώς και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο, στο πλαίσιο μιας συνολικής προσπάθειας ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι ποινές για τη μη χρήση κράνους έχουν αυστηροποιηθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες για τους οδηγούς δικύκλων, ενώ το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στους επιβάτες. Για τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Η Ελληνική Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι η εκστρατεία δεν έχει μόνο κατασταλτικό χαρακτήρα, αλλά στοχεύει κυρίως στην αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών, αναδεικνύοντας τη σημασία του κράνους ως βασικού μέσου προστασίας.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, «το κράνος δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές», με τις αρχές να διαμηνύουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.