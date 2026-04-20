Η ρομποτική χειρουργική και η καινοτομία πρωταγωνιστούν στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κήλης

Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη χειρουργική, φιλοξενώντας από τις 24 έως τις 26 Απριλίου 2026 στο Συνεδριακό Κέντρο ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κήλης (Hellenic Hernia Days 2026).

Το συνέδριο αναμένεται να αναδείξει τις σημαντικές εξελίξεις που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στον τομέα της χειρουργικής των κηλών και γενικότερα των παθήσεων του κοιλιακού τοιχώματος, έναν δυναμικά εξελισσόμενο τομέα χάρη στις νέες χειρουργικές τεχνικές, τα σύγχρονα πλέγματα, καθώς και την ολοένα αυξανόμενη εφαρμογή της ρομποτικής χειρουργικής.

Κεντρικός στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης και η ουσιαστική ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ χειρουργών, ερευνητών και επαγγελματιών υγείας, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της καθημερινής κλινικής πρακτικής και την αναβάθμιση της φροντίδας των ασθενών.

Το επιστημονικό πρόγραμμα καλύπτει όλο το φάσμα της χειρουργικής των κηλών και περιλαμβάνει στρογγυλές τράπεζες, masterclass, πρακτικά workshops, εξειδικευμένες διαλέξεις, δορυφορικά συμπόσια, και συνεδρίες «meet the experts», με τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και διεθνών ομιλητών.

Παράλληλα, το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα δυναμικό πεδίο δικτύωσης και συνεργασίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες επιστημονικές συνέργειες που θα συμβάλουν περαιτέρω στην πρόοδο της χειρουργικής κοινότητας.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Καθηγητής Χειρουργικής του ΑΠΘ, κ. Γρηγόρης Χατζημαυρουδής:

«Το Hellenic Hernia Days 2026 φέρνει στο προσκήνιο τη νέα εποχή της χειρουργικής του κοιλιακού τοιχώματος, όπου οι σύγχρονες τεχνολογίες μετασχηματίζουν την καθημερινή χειρουργική πρακτική. Με αιχμή τη ρομποτική χειρουργική και καινοτόμες χειρουργικές τεχνικές, αναδεικνύονται σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις που αλλάζουν ουσιαστικά τα δεδομένα στη θεραπεία ασθενών με κήλες και άλλες παθήσεις των κοιλιακών τοιχωμάτων, καθώς προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια στην εκτέλεση των χειρουργικών πράξεων, ταχύτερη ανάρρωση των ασθενών και καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Παράλληλα, το συνέδριο δίνει ισχυρή έμφαση στην εκπαίδευση της νέας γενιάς χειρουργών, μέσα από hands-on workshops και διαδραστικές εκπαιδευτικές συνεδρίες που γεφυρώνουν τη γνώση με την καθημερινή κλινική πράξη. Στόχος του συνεδρίου είναι η μεταφορά της σύγχρονης γνώσης στην καθημερινή πρακτική, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών με κήλες και άλλες παθήσεις των κοιλιακών τοιχωμάτων».