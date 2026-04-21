Γεωργιάδης: Το ΠΑΣΟΚ με κατηγορεί ως αντιθεσμικό αλλά το 2014 ζητούσε πειθαρχικές ευθύνες για την εισαγγελέα Παπανδρέου όταν έστειλε δικογραφία κατά του Βενιζέλου

Συνέχεια στην κόντρα του με το ΠΑΣΟΚ με αφορμή όσα έχει δηλώσει για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου, έδωσε την Τρίτη ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη για υποκρισία.

Όπως θυμίζει σε ανάρτησή του στο Χ, το 2014 το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει την πειθαρχική δίωξη της κυρίας Παπανδρέου όταν αυτή έστειλε στη Βουλή δικογραφία για τον τότε πρόεδρο του κόμματος, Ευάγγελο Βενιζέλο.

«Με έχουν χαρακτηρίσει “ακροδεξιό τραμπούκο”, “αντιθεσμικό” κλπ διότι λέει “επιτίθεμαι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία” επειδή ασκώ κριτική στους νομικούς χειρισμούς της Ελληνίδος εντεταλμένης Εισαγγελέως κυρίας Παπανδρέου. Βέβαια όταν ζητούσαν την πειθαρχική της δίωξη διότι είχε κινήσει διαδικασία κατά του τότε Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν απλά μεσημέρι…» έγραψε ο υπουργός Υγείας.

«Σας είπα σιχαίνομαι την υποκρισία» κατέληξε στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Όλη η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Μετρήστε πόσες φορές αυτές τις μέρες οι του @pasok είτε δια του @androulakisnick είτε δια του εκπροσώπου Τύπου τους κ. Τσουκαλά, είτε του «νομομαθούς» @pandoudonis με έχουν χαρακτηρίσει «ακροδεξιό τραμπούκο», «αντιθεσμικό» κλπ διότι λέει «επιτίθεμαι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» επειδή ασκώ κριτική στους νομικούς χειρισμούς της Ελληνίδος εντεταλμένης Εισαγγελέως κ. Παπανδρέου…σοκάρεται το Πανελλήνιον Σοσιαλιστικό Κίνημα από την κριτική μου αυτή, είμαι απαράδεκτος, δεν τα σηκώνουν στο Πασόκ αυτά… Βέβαια όταν ζητούσαν την πειθαρχική της Δίωξη διότι είχε κινήσει διαδικασία κατά του τότε Προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν απλά μεσημέρι….σας είπα σιχαίνομαι την υποκρισία».

«Εδώ μιλάμε για υποκριτές και φαρισαίους»

Μιλώντας για την ανάρτηση αυτή στο ΟΡΕΝ το μεσημέρι της Τρίτης, ο υπουργός Υγείας εξήγησε ότι «το 2014 η κυρία Παπανδρέου έστειλε στη Βουλή βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών – χωρίς κατά το ΠΑΣΟΚ να έχει δικαίωμα – δικογραφία κατά του Ευάγγελου Βενιζέλου»

«Ξέρετε τι είχε πει τότε ο γραμματέας της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή; Είχε δηλώσει ότι δεν αποκλείεται το ΠΑΣΟΚ να ζητήσει από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευτέρπη Κουτζαμάνη, την αναζήτηση ενδεχόμενων πειθαρχικών ευθυνών της κυρίας Παπανδρέου. Και ερωτώ: το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου όταν ζητούσε την έναρξη πειθαρχικής δίωξης στην κυρία Παπανδρέου, έκανε ακροδεξιό παραλήρημα; Καταλαβαίνετε την υποκρισία; Εδώ μιλάμε για υποκριτές και φαρισαίους».