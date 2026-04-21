Κρήτη: Αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο Ηράκλειο – Δείτε βίντεο

Οργή στο Ηράκλειο Κρήτης μετά τον βανδαλισμό της προτομής του Νίκου Ξυλούρη στην πλατεία Κύπρου,  απέναντι από το Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης».

Άγνωστοι αφαίρεσαν το κεφάλι της προτομής, σύμφωνα με το neakriti.gr. H Δημοτική Αστυνομία επιλήφθηκε άμεσα του περιστατικού, περισυνέλεξε το χάλκινο κεφάλι της προτομής, το οποίο είχε φιλοτεχνήσει η Ασπασία Παπαδοπεράκη και φυλάσσεται σε ασφαλές σημείο μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς, όπως αναφέρει το cretalive.gr.

Ο Νίκος Ξυλούρης, ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της Κρήτης και ο βανδαλισμός της προτομής έχει προκαλέσει οργή.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 

Αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο Ηράκλειο Κρήτης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φωτογραφίες και βίντεο: neakriti.gr, cretalive.gr 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αττική: Ηλικιωμένη ξέχασε τσάντα με 30.000 ευρώ και χρυσές λίρες σε λεωφορείο και της επιστράφηκε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Λιοσίων: “Η κόλαση είναι τίποτα μπροστά σε αυτή που αντιμετωπίζουμε”, λέει ο πατέρας της 16χρονης που παρασύρθηκε από τον Σουδανό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Τάισον: Μαζί στα εύκολα και τα δύσκολα, χρόνια πολλά ΠΑΟΚάρα!

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 16 ώρες πριν

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: “Οι πόρτες της Ορθοδοξίας ανοικτές για όσους έρχονται οικειοθελώς”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Πάτρα: Ελεύθερος υπό όρους ο πατέρας που εξανάγκαζε τον 12χρονο γιο του να δουλεύει

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Κεφαλονιά: “Ο 23χρονος μου σύστησε τη Μυρτώ σαν φίλη του, είχαμε επικοινωνία με μηνύματα και πριν το μοιραίο βράδυ” λέει ο 66χρονος