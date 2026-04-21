Κρήτη: Αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο Ηράκλειο – Δείτε βίντεο

Οργή στο Ηράκλειο Κρήτης μετά τον βανδαλισμό της προτομής του Νίκου Ξυλούρη στην πλατεία Κύπρου, απέναντι από το Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης».

Άγνωστοι αφαίρεσαν το κεφάλι της προτομής, σύμφωνα με το neakriti.gr. H Δημοτική Αστυνομία επιλήφθηκε άμεσα του περιστατικού, περισυνέλεξε το χάλκινο κεφάλι της προτομής, το οποίο είχε φιλοτεχνήσει η Ασπασία Παπαδοπεράκη και φυλάσσεται σε ασφαλές σημείο μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς, όπως αναφέρει το cretalive.gr.

Ο Νίκος Ξυλούρης, ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της Κρήτης και ο βανδαλισμός της προτομής έχει προκαλέσει οργή.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Φωτογραφίες και βίντεο: neakriti.gr, cretalive.gr