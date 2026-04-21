Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Έχω χάσει 12 κιλά, η διατροφολόγους μου είπε “είστε 63 αλλά τα όργανά σας δουλεύουν σαν να είστε 78”

Δώδεκα κιλά αποκάλυψε πως έχει χάσει ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο οποίος εξήγησε πως όταν η διατροφολόγος του τον είδε πρώτη φορά του είπε πως ενώ είναι 63 ετών, τα όργανά του δούλευαν σαν να είναι 78.

Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο «Πρωινό» την Τρίτη 21 Απριλίου και ανέφερε πως «ξέφυγε» από χαρά, καθώς ευχαριστόταν το φαγητό σε σημείο που μπορούσε να φάει ένα ολόκληρο τραπέζι. Πλέον όμως έχει καταφέρει να χάσει δέκα κιλά λίπους και στόχος του είναι να πειθαρχήσει ώστε να μην ξεφύγει ξανά.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, ο οποίος σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε αναφέρει πως είχε φτάσει 107 κιλά, τόνισε πως δεν έχει δοκιμάσει να κάνει ενέσεις και πως μόνο με διατροφή πέτυχε να χάσει λίπος: «Έχασα κιλά με διατροφολόγο κανονικά, γιατί μόνος μου προσπαθούσα και δεν τα έβγαζα πέρα. Δεν κάνω ενέσεις καθόλου, τις φοβάμαι, δεν τις θέλω. Με διατροφολόγο και πάω πάρα πολύ καλά. Δεν έχω πεινάσει ούτε μία στιγμή μέσα στην ημέρα μου. Έχω χάσει 12 κιλά, τα 10 κιλά είναι λίπος. Στο τέλος του μήνα θα έχω χάσει κι άλλα. Τρώω τα σταθερά μου που είναι πρωτεϊνικά, αλλά τρώω και τα δεκατιανά και τα απογευματινά. Είναι μια εταιρεία που μου προμηθεύει κάθε μήνα, οπότε δεν πεινάω ποτέ, κάθε τρεις ώρες τρώω. Χρειάζεται να χάσω κι άλλα για να συνηθίσει κι ο μεταβολισμός. Πρέπει να πειθαρχήσω για να συνεχίσω μετά να τρέφομαι σωστά, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αν σταματήσω να ξεφύγω, όπως ξέφυγα και να γίνω όπως ήμουν. Δεν το θέλω. Ξέφυγα από χαρά. Μπορούσα να φάω ένα ολόκληρο τραπέζι, μου αρέσει το φαγητό πάρα πολύ. Τώρα δεν μου λείπει, γιατί τρώω αυτά που πρέπει και πάλι τα ευχαριστιέμαι. Όταν πήγα στη διατροφολόγο μου, μου είπε “είστε 63 αλλά τα όργανά σας δουλεύουν σαν να είστε 78”. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγα χρόνια θα αρχίσουν τα προβλήματα. Ήταν όλο αυτό το λίπος, το απόθεμα, που πίεζε τα όργανα και χάθηκαν τώρα 10 κιλά λίπος από μέσα μου», είπε.