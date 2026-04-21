MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαϊδάρι: Τι λέει η διευθύντρια του σχολείου για το ατύχημα με την 13χρονη – “Έπεσε με το κεφάλι”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για το περιστατικό με τη 13χρονη στο Χαϊδάρι, η οποία έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, μίλησε η διευθύντρια του σχολικού συγκροτήματος.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» της τηλεόρασης του Aplha η διευθύντρια του σχολείου ανέφερε ότι το κοριτσάκι έπεσε με το κεφάλι στο έδαφος, ενώ όπως υπογράμμισε στο μπαλκόνι όπως σημειώθηκε το περιστατικό δεν υπάρχιε κανένα κατασκευαστικό πρόβλημα.

Όπως είπε «την ώρα του διαλείμματος έπεσε από το μπαλκόνι. Η αστυνομία ερευνά το συμβάν. Πήγε και νοσηλεύτρια στο σχολείο και έσπευσε αμέσως. Πήγε και το ΕΚΑΒ άμεσα. Δεν είχαμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Έπεσε με το κεφάλι».

Όπως είπε, επικαλούμενη τη μαρτυρία της νοσηλεύτριας που αντίκρισε την 13χρονη αμέσως μετά την πτώση «το κοριτσάκι δεν είχε τις αισθήσεις του», ενώ έστειλε τις ευχές της για άμεση ανάρρωση.

«Κάτι άκουσα ότι καθόταν πάνω στην κουπαστή. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχει μαντράκι, υπάρχει προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάτι κατασκευαστικό εδώ», κατέληξε η διευθύντρια του σχολείου.

Πλέον το κοριτσάκι νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Τελικός Κυπέλλου: Συγχαρητήρια ανακοίνωση απ’ τους Έλληνες διαιτητές σε Ευαγγέλου και “ευχαριστώ” σε ΕΠΟ – Λανουά

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Φαίη Σκορδά για την κτηνωδία στη Χαλκιδική: “Τραγικές εικόνες ντροπής, να μην κοιμηθεί ποτέ στη ζωή του από τις τύψεις”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Το εντυπωσιακό drone show του ΠΑΟΚ στον ουρανό της Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε η γιορτή για τα 100 χρόνια – Στην πλατεία Αριστοτέλους τα τρόπαια – Βίντεο και φωτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ηράκλειο: Αγωνία για την εξαφάνιση 43χρονη μητέρας τριών παιδιών – Το τελευταίο SMS στον γιο της και το δικαστήριο που είχε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 7% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Μάρτιο 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025