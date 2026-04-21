Ρόδος: Εισέβαλε στο δωμάτιο 16χρονης και αυτοϊκανοποιήθηκε μπροστά της σε σπίτι όπου γιόρταζαν γάμο

Ένα περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος ανήλικης κοπέλας ήρθε στο φως στη Ρόδο, όταν το απόγευμα της 18ης Απριλίου 2026 μητέρα και κόρη κατέθεσαν επίσημη καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου.

Το περιστατικό που φέρεται να έλαβε χώρα το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας εντός οικήματος στην Κάλαθο αφορά 16χρονη ημεδαπή και ως δράστης φέρεται 28χρονος αλβανικής υπηκοότητας.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική, η 16χρονη κοπέλα και η μητέρα της είχαν μεταβεί στον Κάλαθο Ρόδου για να παρευρεθούν στον γάμο οικείου τους προσώπου. Διέμεναν σε ενοικιαζόμενο οίκημα, από κοινού με άλλα άτομα που σχετίζονταν με την ίδια εκδήλωση. Στο ίδιο ακριβώς οίκημα διανυκτέρευε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, και ο 28χρονος αλλοδαπός.

Η συνύπαρξη υπό την ίδια στέγη, μέσα στο χαλαρό και εορταστικό κλίμα μιας γαμήλιας συγκέντρωσης, φαίνεται να αποτέλεσε την ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε ο φερόμενος δράστης. Σύμφωνα με την καταγγελία περί ώρα 13:00 της 17ης Απριλίου 2026, ο 28χρονος εισήλθε εντός του δωματίου της ανήλικης. Εκεί, ενώπιον της κοπέλας, φέρεται να αυνανίστηκε.

Το απόγευμα της 18ης Απριλίου 2026, η 16χρονη, συνοδευόμενη από τη μητέρα της, υπέβαλε καταγγελία. Η μαρτυρία της ανήλικης αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία κινήθηκαν οι περαιτέρω διαδικασίες. Σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Υπηρεσίας και ξεκίνησε επίσημη προανάκριση.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.