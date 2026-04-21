MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος μετά την ένωση στο “Survivor”: Είχα πάρα πολύ καιρό να δω 15 ψεύτικα χαμόγελα στον ίδιο χώρο

|
THESTIVAL TEAM

Τα πρώτα του συναισθήματα μετά την ένωση των δύο ομάδων στο «Survivor» περιέγραψε ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, με τον παίκτη των Αθηναίων να παρατηρεί ψεύτικες συμπεριφορές.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου, Επαρχιώτες και Αθηναίοι συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην ίδια παραλία, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στο παιχνίδι.

Κατά την πρώτη κοινή τους παρουσία στον ίδιο χώρο, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος περιέγραψε το κλίμα που επικράτησε μεταξύ των παικτών, δίνοντας έμφαση στην αμηχανία και τις αντιδράσεις των δύο πλευρών: «Είχα πάρα πολύ καιρό να δω 15 ψεύτικα χαμόγελα στον ίδιο χώρο. Ήμασταν οι 7 με το ψεύτικο χαμόγελο τύπου: “Καλωσήρθατε, ωραία δεν είναι εδώ;”. Οι 8 τους με το χαμόγελο: “Τι ωραία που είστε εδώ”. Από μέσα μας ήμασταν όλοι μουρτζούφληδες και λέγαμε: “Μπορείτε σας παρακαλώ να φύγετε;”. Και οι Επαρχιώτες έλεγαν: “Μπορείτε σας παρακαλώ να πάμε πίσω στην παραλία μας;”».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στις αλλαγές που έφερε η συνύπαρξη των δύο ομάδων στον ίδιο χώρο, ο ίδιος παίκτης μοιράστηκε μερικές από τις αλλαγές που δεν του είναι ευχάριστες: «Μου φαίνεται ήδη περίεργο που δίπλα στην ταμπέλα Αθηναίοι, έχει μπει η ταμπέλα Επαρχιώτες. Μου φαίνεται ήδη περίεργο που δίπλα στην καλύβα μου υπάρχει η καλύβα του Σηφάκη. Το πιο περίεργο θα είναι να χάσω σε αγώνα, να έρθω εδώ και τα κατεβασμένα μας μούτρα να συνδυάζονται με τα χαμόγελά τους».

Survivor

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

