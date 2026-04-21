MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παραλίγο τραγωδία στην Κέρκυρα: 15χρονος έπεσε από σκαλωσιά και τραυματίστηκε

|
THESTIVAL TEAM

Παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε στην Κέρκυρα όπου ένα παιδί 15 χρόνων έπεσε από σκαλωσιά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το σοβαρό ατύχημα έγινε το μεσημέρι της Κυριακής όταν ο 15χρονος μαζί με τον παππού του εκτελούσαν εργασίες σε οικοδομή της Κέρκυρας. Τότε ο ανήλικος έχασε την ισορροπία του, έπεσε από την σκαλωσιά και εγκλωβίστηκε σε μπαλκόνι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και ξεκίνησε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του αλλά και για την παροχή των πρώτων βοηθειών μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο.

Οι πυροσβέστες κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να απεγκλωβίσουν τον ανήλικο. Στη συνέχεια διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας όπου και νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του μηχανικού αλλά και της νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας, σχετικά με μέτρα ασφαλείας που πάρθηκαν εν ώρα εργασίας.

Κέρκυρα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

