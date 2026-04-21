Γρηγόρης Αρναούτογλου: Με έχετε κατασυγκινήσει, ήταν από τα πιο ωραία weekend που περάσαμε

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επέστρεψε στο «The 2Night Show» μετά το Πάσχα, στέλνοντας ευχαριστίες στο κοινό και κάνοντας τη δική του αποτίμηση για την τηλεοπτική επικαιρότητα.

Παράλληλα, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 στάθηκε ιδιαίτερα στη συγκινητική ανταπόκριση που έλαβε για το Moments, ενώ σχολίασε θετικά τη συνολική εικόνα της τηλεόρασης το σαββατοκύριακο.

«Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη. Όλα πραγματικά μέσα από την καρδιά μας και από όλα εδώ πέρα τα παιδιά, αφού είναι η πρώτη φορά που τα λέμε μετά από το Πάσχα. Χθες δεν είχαμε εκπομπή, τις Κυριακές πλέον δεν έχουμε εκπομπή, και ξεκινήσαμε Δευτέρα έτσι φουριόζοι αυτή την εβδομάδα. Και τι έμεινε; Να, λίγες μέρες για να φύγει και ο Απρίλιος, μετά έμεινε ο Μάιος και καλοκαιράκι. Άρα περίπου πέντε εβδομάδες για το καλοκαίρι.

Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε δηλαδή να αγοράσετε μαγιό, κάπως έτσι. Ήταν και ένα πολύ ωραίο σαββατοκύριακο και πραγματικά θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την εκπομπή, καταρχάς του Σαββάτου, στην Ζέτα (Μακρυπούλια) εκεί με το Moments. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα χιλιάδες μηνύματα, και δεν είμαι υπερβολικός, είναι χιλιάδες τα μηνύματα που στείλατε και για το γιο μου και για όλους μας. Και έτσι με έχετε συγκινήσει πάρα μα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για όλους εσάς που καθίσατε να δείτε αυτό το επεισόδιο το Σάββατο. Με έχετε κατασυγκινήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήτανε κάποιες από τις στιγμές της ζωής μου και χαίρομαι που τις μοιραστήκαμε μαζί.

Λοιπόν, γενικά ήταν ένα πολύ ωραίο σαββατοκύριακο. Ήτανε σαββατοκύριακο χαράς. Και το λέω και για τα άλλα τα κανάλια. Ωραίες εκπομπές, χαρούμενες, έτσι ευδιάθετες. Και το Your Face Sound Familiar, και από κει τα άλλα σόου, και ο Μάρκος (Σεφερλής) από την άλλη. Γενικά, βρε παιδί μου, άνοιγες την τηλεόραση το σαββατοκύριακο και έβλεπες πράγματα λίγο να γελάσεις, να χαρείς, να δεις κάτι αισιόδοξο. Καινούργια πράγματα, αν και θυμίζουνε, έτσι, του παρελθόντος καταστάσεις, αλλά ανανεωμένα. Τι να σας πω, ήταν ένα από τα πιο ωραία weekend νομίζω της ελληνικής τηλεόρασης, αυτό που περάσαμε αυτό το σαββατοκύριακο. Και εύχομαι έτσι να είναι προπομπός για να φύγει λίγο η συννεφιά, η μαύρη συννεφιά από την τηλεόραση.

Και ξαναλέω, γιατί πολλές φορές ακούω έτσι κάποιους που ίσως ή δεν καταλαβαίνουν πώς το λέω ή προσπαθούν κι αυτοί να πουν τα δικά τους, ότι θα ήθελα η ψυχαγωγία να ξαναπάρει τον χώρο που της ανήκει. Και όχι να σταματήσουνε βέβαια, εννοείται, οι δημοσιογραφικές εκπομπές. Όλες να έχουν τον χώρο τους, γιατί η ψυχαγωγία είχε πάει τελείως στην άκρη. Δεν είχε χώρο καθόλου. Δεν υπήρχε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γι’ αυτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.