“Έπεσε” η πλατφόρμα των αιτήσεων για τον Κοινωνικό Τουρισμό

Αντιμέτωποι με σοβαρά τεχνικά προβλήματα βρίσκονται χιλιάδες πολίτες που επιχειρούν να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, καθώς η αυξημένη επισκεψιμότητα προκαλεί καθυστερήσεις, «κολλήματα» και επαναλαμβανόμενες αποσυνδέσεις.

Από τις πρώτες ώρες λειτουργίας, το σύστημα παρουσίασε δυσλειτουργίες, με πολλούς χρήστες να αδυνατούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής. Σε αρκετές περιπτώσεις, η πλατφόρμα είτε δεν ανταποκρίνεται είτε «ρίχνει» τους χρήστες πριν την οριστική καταχώριση, δημιουργώντας εύλογη αγανάκτηση.

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού συγκεντρώνει κάθε χρόνο ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον, καθώς προσφέρει επιδοτούμενες διακοπές σε εργαζόμενους και ανέργους, με σημαντική στήριξη στο εισόδημα των νοικοκυριών.

Αιτήσεις και δικαιούχοι

Για τους δικαιούχους η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 0 – Τρίτη, 21.04.2026
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 1, 2 – Τετάρτη, 22.04.2026
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 – Πέμπτη, 23.04.2026
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 – Παρασκευή, 24.04.2026
Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 – Σάββατο, 25.04.2026
Όλοι οι ΑΦΜ – Κυριακή, 26.04.2026

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Χαϊδάρι: Νέες μαρτυρίες για την πτώση της 13χρονης από μπαλκόνι σχολείου – Τα σενάρια που εξετάζονται

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Νεοχωρούδα – Επί τόπου η Πυροσβεστική

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Θρίλερ στη Μέση Ανατολή: Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί ότι θα παραβιάσει την “κίτρινη γραμμή” του Ισραήλ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Πρώην Στάβλοι Παπάφη: Εισαγγελική έρευνα για την υποχώρηση του εδάφους – Ελεύθερος ο 28χρονος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Κεντρική Μακεδονία: 26 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος σε μία εβδομάδα

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 7 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 21η Απριλίου