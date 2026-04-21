“Έπεσε” η πλατφόρμα των αιτήσεων για τον Κοινωνικό Τουρισμό

Αντιμέτωποι με σοβαρά τεχνικά προβλήματα βρίσκονται χιλιάδες πολίτες που επιχειρούν να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, καθώς η αυξημένη επισκεψιμότητα προκαλεί καθυστερήσεις, «κολλήματα» και επαναλαμβανόμενες αποσυνδέσεις.

Από τις πρώτες ώρες λειτουργίας, το σύστημα παρουσίασε δυσλειτουργίες, με πολλούς χρήστες να αδυνατούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής. Σε αρκετές περιπτώσεις, η πλατφόρμα είτε δεν ανταποκρίνεται είτε «ρίχνει» τους χρήστες πριν την οριστική καταχώριση, δημιουργώντας εύλογη αγανάκτηση.

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού συγκεντρώνει κάθε χρόνο ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον, καθώς προσφέρει επιδοτούμενες διακοπές σε εργαζόμενους και ανέργους, με σημαντική στήριξη στο εισόδημα των νοικοκυριών.

Αιτήσεις και δικαιούχοι

Για τους δικαιούχους η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 0 – Τρίτη, 21.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 1, 2 – Τετάρτη, 22.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 – Πέμπτη, 23.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 – Παρασκευή, 24.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 – Σάββατο, 25.04.2026

Όλοι οι ΑΦΜ – Κυριακή, 26.04.2026

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.