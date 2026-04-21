MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χαλκιδική: Έκλεψε αυτοκίνητο και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Πολυγύρου, σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο είχε αφαιρέσει νωρίτερα από την περιοχή του Πολύγυρου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του, ενώ το κλεμμένο όχημα κατασχέθηκε και αποδόθηκε στη νόμιμη κάτοχό του.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες της κλοπής.

Χαλκιδική

