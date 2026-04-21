Χαλκιδική: Έκλεψε αυτοκίνητο και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Πολυγύρου, σε περιοχή της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο είχε αφαιρέσει νωρίτερα από την περιοχή του Πολύγυρου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του, ενώ το κλεμμένο όχημα κατασχέθηκε και αποδόθηκε στη νόμιμη κάτοχό του.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες της κλοπής.