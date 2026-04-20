Νίκη: Η κυβέρνηση έχει ευθύνη απέναντι στο ευρωπαϊκό σχέδιο αντιμετώπισης για το περιορισμό του αφθώδους, που προβλέπει τον εμβολιασμό

Η κυβέρνηση δεν διαθέτει σχέδιο αντιμετώπισης του αφθώδους στη Λέσβο, υποστηρίζει με ανακοίνωσή της η Νίκη, και της καταλογίζει πως «με την απραξία της, προκάλεσε το απόλυτο χάος».

“Η κυβέρνηση θυμήθηκε σήμερα, μετά από ένα μήνα πλήρους εγκατάλειψης της Λέσβου και παντελή απουσία σχεδίου αντιμετώπισης για τον αφθώδη πυρετό, να κουνήσει το δάκτυλο στους κτηνοτρόφους, επειδή δήθεν δεν επιτρέπουν στους κτηνιάτρους να πραγματοποιήσουν ελέγχους”, αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει.

“Ποιον κοροϊδεύει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όταν επί 30 και πλέον ημέρες οι κτηνίατροι ήταν μόλις έξι για τους ελέγχους των 400.000 ζώων! Ουδείς ανταποκρινόταν στις απεγνωσμένες εκκλήσεις των κτηνοτρόφων και των τοπικών αρχών για κτηνιάτρους, και ο ελληνικός λαός το γνωρίζει.

Η Νίκη από την πρώτη ώρα έχει ζητήσει την επίσπευση των επιδημιολογικών ελέγχων και την αποστολή κτηνιάτρων στο νησί προσκρούοντας όμως στην πρωτοφανή κυβερνητική αδράνεια.

Η Νίκη θέτει προ των ευθυνών της την κυβέρνηση στο ευρωπαϊκό σχέδιο αντιμετώπισης για το περιορισμό του αφθώδους που προβλέπει τον εμβολιασμό.

Πού όμως να βρεθούν τα αντανακλαστικά στο αρμόδιο υπουργείο αφού η ηγεσία του ήταν σε περιδίνηση λόγω Λαζαρίδη;

Τώρα, με την πολιτική υποκρισία μιας τάχα αποφασιστικότητας για αλλαγή στάσης, σαν από άλλο πλανήτη ο νέος υπουργός Μαργαρίτης Σχοινάς ανακοίνωσε ήδη γνωστά μέτρα και προσπάθησε να πείσει ότι η κατάσταση είναι αντιμετωπίσιμη. Όνειδος και μόνον. Κλειστά είναι πια, εκτός από τυροκομεία και σφαγεία, και τα κρεοπωλεία. ‘Αδειες είναι οι ψησταριές, όπως άδεια είναι και τα ράφια των σούπερ μάρκετ, ενώ ο εμπορικός κόσμος νιώθει μόνο απελπισία.

Η κυβέρνηση με την απραξία της, προκάλεσε το απόλυτο χάος και βρίσκει τώρα απέναντι της ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Αναρωτιόμαστε με τι θράσος θα ζητήσει τη ψήφο των πολιτών της Λέσβου;”, καταλήγει η ανακοίνωση της Νίκης.