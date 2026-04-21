Κάτω Αχαΐα: Συνελήφθη ανήλικος που μπούκαρε σε σπίτια και έκλεψε χρυσαφικά και κινητά

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου για κλοπές σε σπίτια και στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (20/4) στην Κάτω Αχαΐα.

Ειδικότερα, ο ανήλικος χθες το πρωί μπούκαρε σε δύο σπίτια στην Κάτω Αχαΐα, από τις οποίες αφαίρεσε δύο κινητά τηλέφωνα, ένα γυναικείο επίχρυσο ρολόι και μία χρυσή βέρα.

Επιπλέον, μετά από αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο ανήλικος δεν είχε προβεί στην έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων του για την παραμέληση της εποπτείας του.