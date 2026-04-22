MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Έχουμε λάβει πίσω 120 εκατ. από επιχειρήσεις που πήραν χρήματα και δεν έκαναν επενδύσεις

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ψηφίζεται αύριο Πέμπτη στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο, σύμφωνα με τον υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, που μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και τον Άρη Πορτοσάλτε, αποτελεί μια μεταρρυθμιστική παρέμβαση στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της κυβέρνησης για μια πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική ελληνική οικονομία.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι το πολυνομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, ενισχύει τη βιομηχανία με παρεμβάσεις που αίρουν γραφειοκρατικά εμπόδια και απλοποιούν τη διαδικασία επέκτασης των υφιστάμενων βιομηχανικών μονάδων.

Επίσης, απαγορεύει την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο σε περίπτωση παλαιότερης απένταξης και παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας.

«Έχουμε λάβει πίσω 120 εκατ. ευρώ από 145 επιχειρήσεις που πήραν χρήματα και δεν έκαναν επενδύσεις», τόνισε ο υπουργός.

Επίσης, σημείωσε ότι το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει ρύθμιση για τις λαϊκές αγορές και συμμετοχή των αγροτών κατευθείαν σε αυτές.

Όπως είπε, δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να κάνουν λαϊκές μόνο για παραγωγούς.

Επιπλέον, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας, ώστε να αυξήσει το αποτύπωμά της στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ενώ αναφέρθηκε και στην κατοχύρωση “Made in Greece” ταυτότητας σε χειροτεχνία και βιομηχανία.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

