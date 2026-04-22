MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η Έφη Παπαθεοδώρου σε εμφάνιση – έκπληξη στο πλευρό του Ακύλα

|
THESTIVAL TEAM

Μετά την είδηση ότι η Παρθένα Χοροζίδου θα βρεθεί στη σκηνή της Eurovision 2026 μαζί με τον Ακύλα, ακόμη μια μεγάλη έκπληξη φαίνεται πως ετοιμάζει η ελληνική αποστολή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρήστου Λυσσέα στην εκπομπή «Buongiorno», στο πλευρό του καλλιτέχνη θα βρεθεί η Έφη Παπαθεοδώρου, η λατρεμένη μας Θεοπούλα του Παρά Πέντε!

Όπως όλα δείχνουν, η ηθοποιός δεν θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή του διαγωνισμού, αλλά θα έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο συνολικό concept της ελληνικής συμμετοχής.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να συμμετάσχει σε ένα ειδικό βίντεο που ετοιμάζεται από την ελληνική αποστολή, το οποίο πιθανότατα θα αξιοποιηθεί ως εισαγωγικό υλικό πριν από την εμφάνιση του Ακύλα.

«Θα συμμετέχω στην Eurovision. Tι να σας πω, γιατί κι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Θα έρθω στην Αθήνα την Πέμπτη και μέσα στο σαββατοκύριακο θα ξέρω λεπτομέρειες. Θα είναι βίντεο κλιπ. Αλλά λεπτομέρειες ούτε εγώ ξέρω ακόμη», είπε η Έφη Παπαθεοδώρου.

Eurovision 2026 Ακύλας Έφη Παπαθεοδώρου

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

