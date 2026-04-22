Καραμανλής για ΟΠΕΚΕΠΕ: Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μια και καλή

«Όλοι οι βουλευτές δίνουμε έναν όρκο. Προσωπικά τον όρκο αυτόν τον τιμώ και τον τηρώ από την πρώτη έως την τελευταία μέρα ως μέλος του κοινοβουλίου» είπε ο Κώστας Αχ. Καραμανλή στη συζήτηση στη Βουλή για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όπως είπα και στο υπόμνημά μου, υπάρχουν αναφορές και συμπεράσματα αναφορικά με το πρόσωπό μου. Αξίζει να ξέρετε ότι πουθενά δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε δική μου είτε συνεργατών μου. Τόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία» πρόσθεσε.

«Δεν εισήλθα στη Βουλή για να βιοποριστώ. Τα τελευταία χρόνια δεν κρίνομαι για αυτό, αλλά επειδή φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο. Δεν επιθυμώ να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και τοξικότητας. Στοχοποιήθηκαν αυτοί που με ψήφισαν, οι συνάδελφοί μου που με χειροκρότησαν» επεσήμανε, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, διέκοπτε φωνάζοντας από τα έδρανα.

«Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου, μία και καλή» τόνισε.

«Αβάσιμα όσα μου προσάπτουν. Είμαι αθώος και θα αποδείξω την αθωότητά μου όταν κληθώ από τις αρμόδιες αρχές» κατέληξε ο βουλευτής της ΝΔ, ζητώντας την άρση της ασυλίας του.

Πηγή: enikos.gr

