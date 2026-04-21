6 λόγοι που το πλυντήριο “χορεύει” ανεξέλεγκτα και πώς να το διορθώσετε

Κάνει το πλυντήριό σας υπερβολικό θόρυβο τελευταία; Έχει τύχει να κάνει εκκωφαντικό θόρυβο κατά τη διάρκεια του στυψίματος, να τραντάζεται, ακόμη και να μετακινείται;

Αν το έχετε παρατηρήσει, δεν είστε μόνοι. Πρόκειται για ένα από τα πιο συχνά προβλήματα στα πλυντήρια και, ευτυχώς, στις περισσότερες περιπτώσεις έχει απλές εξηγήσεις και λύσεις για να επαναφέρετε την τάξη και την ησυχία στο μπάνιο ή την κουζίνα σας

1. Υπερφορτώνετε τον κάδο

Όταν γεμίζετε υπερβολικά τον κάδο, επηρεάζεται ολόκληρος ο κύκλος πλύσης: το απορρυπαντικό δεν κατανέμεται σωστά, τα ρούχα δεν κινούνται επαρκώς για να καθαριστούν, δημιουργούνται περισσότερες τσακίσεις και καταπονείται το εσωτερικό της συσκευής. Παράλληλα, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα απώλειας ισορροπίας.

Το πρόβλημα εντείνεται όταν τα ρούχα απορροφούν νερό και βαραίνουν ακόμη περισσότερο. Τότε, ο κάδος δυσκολεύεται να αναπτύξει ταχύτητα στο στίψιμο χωρίς να «παρασύρει» ολόκληρη τη συσκευή. Σε κάθε περιστροφή, το πλυντήριο αρχίζει να αναπηδά, προκαλώντας έντονους κραδασμούς και χτυπήματα. Με απλά λόγια, το πλυντήριο δεν είναι σχεδιασμένο να διαχειρίζεται τόσο μεγάλο βάρος.

Περιορίστε το φορτίο και γεμίζετε τον κάδο έως το πολύ κατά ¾.

2. Πλένετε βαριά αντικείμενα

Αντίστοιχα, το πλυντήριο δυσκολεύεται να λειτουργήσει σωστά όταν πλένετε ένα μόνο, βαρύ αντικείμενο, όπως ένα μαξιλάρι. Παρότι φαίνεται πως υπάρχει αρκετός χώρος στον κάδο, αυτό στην πραγματικότητα επιδεινώνει το πρόβλημα. Το αντικείμενο απορροφά μεγάλη ποσότητα νερού και, χωρίς κάτι να το «κρατά» στη θέση του, μετακινείται ανεξέλεγκτα μέσα στον κάδο κατά το στύψιμο.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το βάρος να εκτοξεύεται από τη μία πλευρά στην άλλη, προκαλώντας έντονους κραδασμούς που επηρεάζουν όχι μόνο τη συσκευή αλλά και το δάπεδο. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος να φθαρεί τόσο το ίδιο το αντικείμενο όσο και το πλυντήριο.

Προτιμήστε να πλύνετε δύο παρόμοια αντικείμενα μαζί για καλύτερη ισορροπία ή προσθέστε σεντόνια ώστε να κατανέμεται πιο ομοιόμορφα το βάρος.

3. Δεν έχετε αφαιρέσει τις βίδες μεταφοράς

Τα περισσότερα νέα πλυντήρια διαθέτουν 3 έως 5 βίδες μεταφοράς στο πίσω μέρος τους. Ο ρόλος τους είναι να σταθεροποιούν τον κάδο κατά τη μεταφορά, μειώνοντας τον κίνδυνο ζημιών στο σύστημα ανάρτησης.

Αν όμως αυτές οι βίδες δεν αφαιρεθούν κατά την εγκατάσταση (κάτι που συμβαίνει συχνά όταν η τοποθέτηση γίνεται χωρίς επαγγελματία) τα προβλήματα εμφανίζονται άμεσα. Κατά το στύψιμο, το πλυντήριο μπορεί να προκαλέσει έντονους θορύβους και βίαιους κραδασμούς, με αποτέλεσμα ακόμη και σοβαρές φθορές στο εσωτερικό του. Σε ακραίες περιπτώσεις, η ένταση των κραδασμών μπορεί να προκαλέσει ζημιές και στο δάπεδο.

Επιλέξτε επαγγελματική εγκατάσταση για να αποφύγετε λάθη και φυλάξτε τις βίδες μεταφοράς, καθώς θα τις χρειαστείτε σε περίπτωση μελλοντικής μετακίνησης της συσκευής.

4. Το πλυντήριο δε στηρίζεται σωστά

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα το πλυντήριο να μην είναι σωστάτοποθετημένο πάνω στα πόδια του. Αυτό μπορεί να συμβεί ιδιαίτερα όταν μετακινείται σε νέα θέση. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή τείνει να γέρνει και να δονείται έντονα σε κάθε κύκλο πλύσης, καθώς δεν βρίσκεται σε σταθερή ισορροπία.

Για να ελέγξετε την ευθυγράμμιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αλφάδι. Εναλλακτικά, ένα απλό τεστ είναι να προσπαθήσετε να το κουνήσετε ελαφρά με το χέρι για να διαπιστώσετε αν «παίζει». Αν δεν είναι επίπεδο, θα χρειαστεί ρύθμιση των ποδιών. Αν δεν αισθάνεστε άνετα με τη διαδικασία, είναι καλύτερο να καλέσετε επαγγελματία.

5. Φταίει το δάπεδο

Όταν η επιφάνεια που ακουμπάει το πλυντήριο δεν είναι επίπεδη λόγω φθοράς ή παραμόρφωσης, η συσκευή τείνει να γέρνει και να δονείται κατά τη διάρκεια της περιστροφής, ακόμη και αν τα ποδαράκια έχουν ρυθμιστεί σωστά.

Είναι σημαντικό να ελέγξετε την κατάσταση του δαπέδου κάτω από το πλυντήριο και να προχωρήσετε σε επισκευές όπου χρειάζεται. Ιδανικά, η συσκευή θα πρέπει να τοποθετείται σε μια σταθερή, ανθεκτική και ανθεκτική στην υγρασία επιφάνεια, όπως το laminate.

Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λαστιχένια πατάκια ή αντικραδασμικά πέλματα κάτω από τη συσκευή, τα οποία βοηθούν στην απορρόφηση των κραδασμών και στη μείωση του θορύβου κατά τη λειτουργία.

6. Υπάρχει εσωτερική βλάβη

Δυστυχώς, αν καμία από τις παραπάνω αιτίες δεν διορθώνει το πρόβλημα των έντονων κραδασμών στο πλυντήριο, είναι πιθανό να υπάρχει εσωτερική βλάβη που χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση.

Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να καλέσετε έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να ελέγξει τη συσκευή και να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες επισκευές. Όσο πιο γρήγορα εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, τόσο μειώνεται ο κίνδυνος περαιτέρω ζημιών και τόσο περισσότερο μπορεί να παραταθεί η διάρκεια ζωής του πλυντηρίου σας.

