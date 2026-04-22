Θεσσαλονίκη: Η μεγάλη αγορά των χειροτεχνών “By Hand Festival” στη ΔΕΘ

Μια μεγάλη αγορά χειροτεχνών θα λειτουργεί από το Σάββατο 25 Απριλίου έως και την Τρίτη 28 του μήνα στον υπαίθριο χώρο της ΔΕΘ, στο τόξο της ΧΑΝΘ. Συνολικά 110 δημιουργοί από όλη την Ελλάδα διοργανώνουν το «By Hand Festival», με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες και δωρεάν workshops.

Κοσμήματα, αρωματικά κεριά, κεραμικά, φυσικά καλλυντικά, μακραμέ, υφασμάτινα και πλεκτά είδη, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές, prints, πίνακες ζωγραφικής και δεκάδες ακόμη κατηγορίες αντικειμένων συνθέτουν μια μεγάλη, ανοιχτή αγορά σύγχρονης δημιουργίας.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά ανθρώπους που πλάθουν, σχεδιάζουν και μεταμορφώνουν πρώτες ύλες – ακόμη και παλιά αντικείμενα- σε μοναδικές δημιουργίες με χαρακτήρα και καλλιτεχνική ματιά. Το «By Hand Festival» δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν τον κόσμο της σύγχρονης χειροποίητης έκφρασης, με προϊόντα που ξεχωρίζουν για την αισθητική, την ποικιλία και την αυθεντικότητά τους.

Παράλληλα, το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά δωρεάν δημιουργικά workshops για μικρούς και μεγάλους, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής και βιωματικής εμπειρίας στον κόσμο της χειροποίητης δημιουργίας. Η αγορά έχει αρχίσει ήδη να στήνεται στη ΔΕΘ, ώστε όλα να είναι έτοιμα για την έναρξη του Σαββάτου, ενώ οι ώρες λειτουργίας θα είναι από τις 11 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ