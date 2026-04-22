Π. Παππάς: Στις επόμενες δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή θα πλησιάζει το 17%-18%

Για τις τρέχουσες εξελίξεις της πολιτικής επικαιρότητας, με αφορμή τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, μίλησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παππάς, στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Σεμνά και Ταπεινά» με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.

Σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εμφανίζεται απλώς σταθερό στα ποσοστά που συγκεντρώνει, αλλά εμφανίζει και άνοδο, ο κ. Παππάς επισήμανε ότι και πριν το «ξέσπασμα όλης αυτής της κυβερνητικής κρίσης», την οποία βιώσαμε τις τελευταίες τρεις βδομάδες, το ΠΑΣΟΚ εμφανιζόταν ήδη ανεβασμένο τουλάχιστον μία με δύο μονάδες.

«Εγώ νομίζω ότι περιμένοντας και τις επόμενες δημοσκοπήσεις των εταιρειών θα καταγραφεί μία σαφής, σαφέστατη άνοδος του ΠΑΣΟΚ. Όχι μικρή. Το ΠΑΣΟΚ, απ’ ό, τι τουλάχιστον πληροφορούμαστε, θα φαίνεται και στην πρόθεση ψήφου, αλλά και στην αναγωγή σε ποσοστά τα οποία πλησιάζουν το 17 ή 18%.

Θα φανεί και στις επόμενες δημοσκοπήσεις αυτό το οποίο βλέπουμε και στην κοινωνία. Ότι το ΠΑΣΟΚ πραγματικά αυτή τη στιγμή το ακούει η κοινωνία και περιμένει από το ΠΑΣΟΚ να φέρει την κυβερνητική αλλαγή. Δηλαδή να δώσει λύσεις στα κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας» συνέχισε ο κ. Παππάς.

Στην παρατήρηση ότι δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις το αίτημα για κυβερνητική αλλαγή, καθώς η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτη με ποσοστό διπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, ο κ. Παππάς σχολίασε «βλέπουμε δυο δημοσκοπήσεις δυο εταιρειών πιο μικρών, οι οποίες συνήθως βγάζουν και λίγο διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που βγάζουν οι υπόλοιπες εταιρείες».

Μάλιστα, ερωτηθείς ο κ. Παππάς για τις δημοσκοπήσεις στις οποίες αναφέρθηκε, όπου το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με όσα είπε, πλησιάζει το 18%, τι ποσοστό συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία, είπε «χαμηλά είναι η Νέα Δημοκρατία, πολύ χαμηλά, χαμηλότερα από τα ποσοστά που έλαβε στις ευρωεκλογές. Πολύ χαμηλά, στο 23, στο 24, απ’ ό, τι μας λένε οι πληροφορίες».

«Αλλά από κει και πέρα αυτό το οποίο υπάρχει, υπάρχουν και κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, υπάρχει δημοσίευμα προσφάτως στον Τύπο που αναφέρει ότι η Νέα Δημοκρατία σε κυλιόμενη δημοσκόπηση που έλαβε το Μαξίμου πήρε 18,3%, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που είχε λάβει ο Αντώνης Σαμαράς το 2012. Δημοσίευμα είναι το οποίο δημοσιεύθηκε μάλιστα και σε site φιλικό στην κυβέρνηση. Από κει και πέρα, αυτό το οποίο υπάρχει είναι η μεγάλη δημοσκόπηση της κοινωνίας.

Αυτό το οποίο έχει σημασία και σε αυτό επιμένουμε είναι ότι οι δημοσκοπικές εταιρείες έχουν πέσει έξω κατά καιρούς πάρα πολύ. Το έχουμε δει και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Κάνουν συγκεκριμένες μετρήσεις, χρησιμοποιούν συγκεκριμένα εργαλεία, αλλά αυτό το οποίο δεν απαντούν πάρα πολύς κόσμος στις δημοσκοπήσεις, εγώ το βλέπω μέσα στην κοινωνία, το αίτημα για αλλαγή να φύγει αυτή η πολύ κακή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον μαζικό.

Η ακρίβεια είναι ανυποχώρητη. Η στεγαστική κρίση εξαντλεί τα νοικοκυριά και επίσης όλη αυτή η ενεργειακή κρίση αλλά και τα κόκκινα δάνεια τα οποία έχουν πνίξει τα νοικοκυριά, δεν αντέχεται άλλο αυτή η κατάσταση. Και αν βάλει κανείς όλη αυτή την απαξίωση την οποία έχει δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία για τους θεσμούς, για τη Δικαιοσύνη, για τους διορισμούς στο Δημόσιο, αυτό το οποίο πάει να κάνει αυτή τη στιγμή, θέλει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση για να άρει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, θεσπίζοντας κάποια αξιολογικά κριτήρια. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ποια είναι τα αξιολογικά κριτήρια της Νέας Δημοκρατίας. Να βάλει και άλλους Λαζαρίδηδες από το παράθυρο, να βάλει και άλλη πανεπιστημιακή αστυνομία, η οποία ήταν άχρηστη τελικά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι προσλήφθηκαν εκτός ΑΣΕΠ αυτή τη στιγμή έχουν απορροφηθεί από αστυνομικά τμήματα γιατί δεν ήξεραν τι να τους κάνουν. Όλα αυτά λοιπόν έχουν εξοργίσει τον κόσμο και θέλει πολιτική αλλαγή. Εγώ είμαι πεπεισμένος ότι η κάλπη θα δώσει στο ΠΑΣΟΚ πολύ καλά ποσοστά» συμπλήρωσε.

Ως προς την κόντρα Α. Γεωργιάδη και ΠΑΣΟΚ, που αφορά στη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έναντι της εισαγγελέως κ. Παπανδρέου το 2014, όταν είχε κινήσει διαδικασία εναντίον του κ. Βενιζέλου για το θέμα των υποβρυχίων, ενώ τώρα για το ίδιο πρόσωπο αντιδρά στην κριτική που δέχεται, ο κ. Παππάς διαχώρισε τις δύο περιπτώσεις λέγοντας «το ΠΑΣΟΚ δεν απείλησε ποτέ όμως κανέναν θεσμό με κατάργηση, με ένα νόμο και ένα άρθρο. Ούτε εξαπέλυσε ποτέ μια ανοίκεια επίθεση όπως αυτή που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και λαγός στην πραγματικότητα του πρωθυπουργού της χώρας».

Μάλιστα, επισήμανε ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε παρεμβάσεις και στην ομιλία του στη Βουλή και νωρίτερα και ότι «έδωσε οδηγίες και έκανε υποδείξεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ταχύτητα με την οποία θα εξετάζει τα αιτήματα».

Απαντώντας τέλος, στο ότι δεν μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για κατάργηση του θεσμού της Ευρωπαίας εισαγγελέως, είπε «βάζει τον κύριο Γεωργιάδη να τα λέει και παίζουν, ας πούμε τον καλό και κακό αστυνομικό. Αυτό είναι γνωστή τακτική. Σε κάθε περίπτωση, δεν καταδικάστηκαν οι δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη. Άρα κάτι το οποίο δεν καταδικάζεται υιοθετείται εν μέρει τουλάχιστον. Το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε έχει δείξει τέτοια αντιθεσμική στάση και απέναντι σε έναν θεσμό ο οποίος είναι καινούριος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν υπήρχε το 2014, να θυμίσω».