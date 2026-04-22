Θεσσαλονίκη: 20χρονος είχε έτοιμα ναρκωτικά για πώληση και συνελήφθη

Ένας 20χρονος συνελήφθη χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο περιπολίας για την αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής του κέντρου πόλης, εντόπισε και συνέλαβε 20χρονο χθες το απόγευμα. Ο νεαρός κατείχε 11 συσκευασίες που περιείχαν 77 γραμμάρια και υπολείμματα ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και μικροποσότητα κοκαΐνης, έτοιμα για διάθεση σε ουσιοεξαρτώμενα άτομα. Επιπρόσθετα, κατασχέθηκε χρηματικό ποσό, σχετιζόμενο με αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.