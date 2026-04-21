Κ. Tσιάρας: Θα μας διευκολύνει όλους η άρση της ασυλίας γιατί δεν πρέπει να μείνει τίποτα στη σκιά

«Και από Υπουργός παραιτήθηκα και ζήτησα να αρθεί η βουλευτική ασυλία μου και να ψηφιστεί γιατί πιστεύω ότι δεν πρέπει να μείνει τίποτα στη σκιά», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, καλώντας μάλιστα την Ευρωπαϊκή εισαγγελία να κινηθεί το συντομότερο δυνατό για να τρέξει η διαδικασία.

«Υπηρετώ το ελληνικό κοινουβούλιο 23 χρόνια ο καθένας έχει προσωπική πορεία από την οποία κρίνεται και πάντα ήμουν υπέρ της άποψης ότι ο βουλευτής δεν μένει παγερά αδιάφορος σε κρίσιμα ζητήματα. Οταν ήμουν Υπουργός Δικαιοσύνης κάναμε δεκάδες παρεμβάσεις και ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέλαβα να αντιμετωπίσω τη νούμερο ένα παθογένεια, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πολύ πριν αναλάβει η ευρωπαϊκή εισαγγελία», τόνισε ο Κώστας Τσιάρας.

Είμαι σε θέση να παρουσιάσω όλα τα απαραίτητα στοιχεία αύριο στους συναδέλφους μου και προτίθεμα να αναφερθώ στους προβληματισμούς για το ρόλο του βουλευτή, τόνισε.

Ωστόσο, ο κύριος Τσιάρας επεσήμανε ότι « θα μπορούσε να αμφισβητήσει το γιατί βρίσκεται στη λίστα των πολιτικών προσώπων, ενώ μίλησε για ερωτηματικά που εγείρει η σταδιακή διαρροή της δικογραφίας και η επιλεκτική διαρροή των ονομάτων.

Κώστας Τσιάρας

