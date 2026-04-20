Ο ΠΑΟΚ έγινε 100 και η Θεσσαλονίκη πήρε… φωτιά – Εντυπωσιακά βίντεο και φωτογραφίες

Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, με τις εκδηλώσεις για τα γενέθλια του «δικεφάλου» του Βορρά να κορυφώνονται.

Λίγο πριν τις 19:30 της Δευτέρας η πλατεία Αριστοτέλους πήρε «φωτιά», με τους οπαδούς των «ασπρόμαυρων» να στήνουν ένα φαντασμαγορικό «pyro show»για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της αγαπημένης τους ομάδας. Οι φίλαθλοι δημιούργησαν μια μαγική ατμόσφαιρα στο κέντρο της μακεδονικής πόλης, όπου συγκεντρώθηκαν μαζικά.

Μόλις το ρολόι έδειξε 19:26 – τη χρονιά ίδρυσης του συλλόγου – η πλατεία φωτίστηκε από δεκάδες καπνογόνα και πυροτεχνήματα, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο πάθος και συγκίνηση.

Μεγάλες μορφές του πρόσφατου και πιο μακρινού παρελθόντος που τίμησαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ, σε όλα τα αθλήματα, πέρασαν από το σημείο-σύμβολο της πόλης, δίνοντας το δικό τους χρώμα στο πλαίσιο των εορτασμών του ιωβηλαίου.

Παρά την 15λεπτη βροχή, γύρω στις 19:00, ουδείς… κουνήθηκε από τη θέση του, με τον κόσμο να συρρέει κατά εκατοντάδες. Στις 19:26 οι φίλοι του ΠΑΟΚ έκαναν ένα τρομερό show με πυρσούς – σημαδιακή η ώρα αφού το 1926 ιδρύθηκε ο σύλλογος.

Οι εκδηλώσεις δε σταματούν αφού και το επόμενο διάστημα υπάρχουν δράσεις στα πλαίσια των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ. Με τους φίλους της ομάδας να ευελπιστούν πως θα συνδυαστούν με την κατάκτηση του Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο (25/4 στις 20:30 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο κόντρα στον ΟΦΗ) και στο μπάσκετ (22 και 29/4 με αντίπαλο τον Μπιλμπάο, πρώτα στο «Παλατάκι» κι εν συνεχεία στην ισπανική πόλη).

