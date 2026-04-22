Θεσσαλονίκη: "Καμπάνες" για παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες,, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Άμεσης Δράσης, Αστυνομίας, Αλλοδαπών, Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

• (94) άτομα και
• (52) οχήματα.

Κατά τους αστυνομικούς ελέγχους:
• Προσήχθησαν (2) αλλοδαποί
• Διαπιστώθηκαν (20) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
• Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
• Ακινητοποιήθηκαν (16) οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

