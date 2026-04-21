MasterChef: Ο Παύλος Χάππιλος επιστρέφει – Ποια μπριγάδα θα κερδίσει στη δοκιμασία με τις πάστες;

THESTIVAL TEAM

Απόψε, Τρίτη 21 Απριλίου, στο MasterChef 10 ακολουθεί η δεύτερη δοκιμασία της «γλυκιάς εβδομάδας» με το Τεστ Δημιουργικότητας. Πηγή έμπνευσης των διαγωνιζομένων θα είναι τρεις κλασικές και αγαπημένες πάστες. Πριν ξεκινήσει η δοκιμασία θα έχουν χρόνο να δοκιμάσουν το γλυκό από το οποίο καλούνται να εμπνευστούν, αφού το ζητούμενο δεν θα είναι για όλους το ίδιο. Κάθε ζευγάρι θα έχει μία πάστα ως πηγή έμπνευσης.

Σε αυτή τη δοκιμασία ένα μέλος της Κόκκινης μπριγάδας, που υπερισχύει αριθμητικά, θα μείνει εκτός δοκιμασίας, στην ασφάλεια του εξώστη, χωρίς, όμως, να μπορεί να διεκδικήσει το έπαθλο των 1.000 ευρώ και τον πόντο για την μπριγάδα του!

Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, θα είναι η νικήτρια της δοκιμασίας και τα μέλη της θα παραμείνουν ασφαλή, για απόψε. Από την ηττημένη μπριγάδα θα προκύψουν δύο ακόμη υποψήφιοι προς αποχώρηση.
Στην κουζίνα του MasterChef 10 επιστρέφει ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες που έχουν περάσει από τον διαγωνισμό, ο Παύλος Χάππιλος, ο οποίος ξεχώρισε όχι μόνο για τη μαγειρική του, αλλά και για την προσωπικότητά του, που χαρακτηριζόταν από αυθεντικότητα και ευαισθησία.

Απόψε, όμως, όλες οι αποφάσεις ανήκουν στον νέο αρχηγό της Κόκκινης μπριγάδας, τον Γιώργο Δημητριάδη. Θα καταφέρει, άραγε, να οδηγήσει την Κόκκινη μπριγάδα στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της;

MasterChef

