Τζιτζικώστας από Βρυξέλλες: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων που θα έφερναν ακυρώσεις πτήσεων

Στο Έκτακτο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ, για την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις στις μεταφορές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που διοργάνωσε η Κυπριακή Προεδρία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, συμμετείχε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα παρουσιάσει αύριο το ενεργειακό σχέδιο Accelerate EU, που έχει στο επίκεντρό του τα καύσιμα στον τομέα των μεταφορών και ειδικά των αερομεταφορών, και θα οικοδομήσει ένα πιο ισχυρό και ανθεκτικό ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τους Υπουργούς Μεταφορών των κρατών μελών για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή και να περιορίσουμε τον αντίκτυπο του αυξανόμενου μεταφορικού και ενεργειακού κόστους στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης, με μακροπρόθεσμο στόχο όμως να καταστήσουμε τα συστήματα μεταφορών και τις αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ πιο ανθεκτικές σε μελλοντικές κρίσεις», υπογράμμισε σε δήλωσή του ο Επίτροπος.

Στη συνέντευξη τύπου και σε σχετικές ερωτήσεις ο Επίτροπος έδωσε την πλήρη εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στον τομέα των μεταφορών και ειδικά των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη, από τη συνέχιση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Τζιτζικώστας επανέλαβε πως εκτός από τα εμπορικά αποθέματα καυσίμων, τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ διατηρούν και αποθέματα έκτακτης ανάγκης, τα οποία μπορούν να αποδεσμευτούν, εφόσον απαιτηθεί. «Μέχρι στιγμής την όποια πίεση στα καύσιμα η αγορά τη διαχειρίζεται χωρίς ελλείψεις. Και σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν ενδείξεις για συστημικές ελλείψεις καυσίμων που θα οδηγούσαν σε εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων. Η αυριανή ανακοίνωση του AccelerateEU θα καθορίσει σειρά μέτρων σχετικών με τα καύσιμα για να διασφαλιστεί ότι είμαστε προετοιμασμένοι για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες», υπογράμμισε.

Ένα περιορισμένο ποσοστό της τάξης του 20% των καυσίμων αεροπλοΐας προέρχεται από τον Κόλπο, διευκρίνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «κάτι που δεν θεωρείται πολύ υψηλή εξάρτηση. Ωστόσο, η κρίση αυτή δείχνει ότι πρέπει να απεξαρτηθούμε ακόμα περισσότερο ως Ευρώπη από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων για τις μεταφορές». Ο Επίτροπος αναφερόμενος στα μέτρα που περιλαμβάνονται για το συγκεκριμένο ζήτημα στο AccelerateEU επισήμανε ότι βραχυπρόθεσμα γίνεται προσπάθεια για προμήθεια εισαγόμενων καυσίμων από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, ενώ παράλληλα δημιουργείται Παρατηρητήριο Καυσίμων, που θα παρακολουθεί και θα συντονίζει τα αποθέματα καυσίμων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Μακροπρόθεσμα η λύση είναι τα βιώσιμα αεροπορικά και ναυτιλιακά καύσιμα, όπως και ο εξηλεκτρισμός των οδικών μεταφορών, για να μειωθεί ουσιαστικά η εξάρτηση από τα καύσιμα κίνησης που σχετίζονται με τις εισαγωγές.

Όσον αφορά στις τιμές των αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, ο Επίτροπος σημείωσε ότι έχουν αυξηθεί απότομα και ότι υπερδιπλασιάστηκαν από την έναρξη του πολέμου, ξεπερνώντας την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. «Αυτή η αύξηση επηρεάζει τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς το κόστος των καυσίμων αποτελεί το 25-30% των λειτουργικών τους εξόδων. Γι’ αυτό το λόγο ορισμένες αεροπορικές εταιρείες επέλεξαν το προηγούμενο διάστημα να σταματήσουν κάποια δρομολόγιά τους κι όχι λόγω έλλειψης καυσίμων», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Στην ομιλία του προς τους Υπουργούς Μεταφορών της ΕΕ, ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι «η μόνη διέξοδος από αυτή την κρίση είναι μέσω της διπλωματίας» και τόνισε ότι «χωρίς επιστροφή στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα σύντομα, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Από την πρώτη μέρα, αυτή η κρίση έπληξε σκληρά τις μεταφορές. Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, σε συνδυασμό με το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Μέση Ανατολή, αύξησε το κόστος των καυσίμων και δημιούργησε ισχυρές πιέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού, που επηρεάζουν πλέον πολίτες και επιχειρήσεις. Πρωταρχικό μέλημά μας είναι η ασφαλής διαχείριση των 110 πλοίων ευρωπαϊκών συμφερόντων που έχουν εγκλωβιστεί».

Απευθυνόμενος στους Υπουργούς Μεταφορών, ο Επίτροπος συνέστησε τα όποια μέτρα λαμβάνονται από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης να είναι συντονισμένα, να υπηρετούν την αρχή της αναλογικότητας και να έχουν προσωρινό χαρακτήρα, για να αποφευχθούν στρεβλώσεις στην αγορά. «Κάθε ευρώ που δαπανάται δεν πρέπει μόνο να παρέχει άμεση ανακούφιση, αλλά και να συμβάλλει στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητάς μας. Ο κοινός στόχος όλων μας πρέπει να είναι να οικοδομήσουμε έναν βιώσιμο τομέα μεταφορών, με μειωμένη εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, διότι αυτή είναι η καλύτερη πρόληψη σε μελλοντικές ενεργειακές κρίσεις», σημείωσε.