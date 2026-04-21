Θεσσαλονίκη: Με τους μουσικούς του δρόμου που τους επιβλήθηκε πρόστιμο συναντήθηκε ο Δημαρέλος – “Λήξαμε την παρεξήγηση”

Με τους μουσικούς του δρόμου που τους επιβλήθηκε πρόστιμο στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης συναντήθηκε ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Δημαρέλος.

Όπως αναφέρει ο αντιδήμαρχος σε ανάρτησή του, τους προέτρεψε να κάνουν αίτηση θεραπείας, «διότι δεν γνώριζαν τις διατάξεις» και πρόσθεσε πως «άμεσα θα αναλάβουμε την πρωτοβουλία ως Δήμος με την αρμόδια διεύθυνση να διαμορφώσουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Δημαρέλου:

«Πριν από λίγο βρέθηκα με τα παιδιά που τους επιβλήθηκε το πρόστιμο. Είχα νωρίτερα εξακριβώσει ότι, όντως, δεν είχε γίνει σύσταση. Τους εξήγησα επίσης, ότι δυστυχώς ή ευτυχώς, η ισχύουσα κανονιστική απόφαση της Νέας Παραλίας απαγορεύει τη χρήση ενισχυτών ή μεγαφωνικών εγκαταστάσεων εκτός από αδειοδοτημένες εκδηλώσεις. Αφού λήξαμε αυτή την παρεξήγηση, και αφού τους προέτρεψα να κάνουν αίτηση θεραπείας, διότι δεν γνώριζαν τις διατάξεις, κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα για το πως πρέπει να οριοθετηθεί μια τέτοια δραστηριότητα, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μας και να απολαμβάνουμε τους μουσικούς του δρόμου, αλλά και να μην δημιουργείται όχληση.

Άμεσα θα αναλάβουμε την πρωτοβουλία ως Δήμος με την αρμόδια διεύθυνση να διαμορφώσουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο.

Τα παιδιά ήταν εξαιρετικά και υποσχεθήκαμε να τα ξαναπούμε με τη συμμετοχή και των σχετικών συλλογικών τους οργάνων».