Νέα τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρή 47χρονη έπειτα από χρήση ναρκωτικών – Νοσηλεύεται ο σύντροφός της

Νεκρή εντοπίστηκε 47χρονη στα Καμίνια του Ηρακλείου Κρήτης, έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, σε άσχημη κατάσταση εντοπίστηκε και ο 46χρονος φίλος της, επίσης χρήστης, ο οποίος διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του από συγγενικό πρόσωπο του 46χρονου όπου κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ.

Στο σπίτι βρέθηκαν ίχνη ναρκωτικών, πιθανότατα κοκαΐνης. Η ακριβής σύνθεση της ουσίας θα προσδιοριστεί από εργαστηριακές αναλύσεις.