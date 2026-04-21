Εντοπίστηκε 19χρονη σε σύγχυση στην Πετρούπολη – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Μια 19χρονη κοπέλα εντοπίστηκε σε κατάσταση σύγχυσης στην Πετρούπολη.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, την νεαρή βρήκε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο αντιλήφθηκε ότι χρειαζόταν βοήθεια και κινητοποιήθηκε άμεσα.

Οι πολίτες κατάφεραν να εντοπίσουν τον πατέρα της, ο οποίος έσπευσε στο σημείο, ενώ στη συνέχεια η 19χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις κακοποίησης, ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάστασή της ενδέχεται να σχετίζεται με ψυχολογικούς λόγους. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν το περιστατικό.