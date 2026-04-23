Πυρά Καρυστιανού κατά Κοβέσι για τα Τέμπη: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παραβιάσει το Ενωσιακό Δίκαιο

Πυρά κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Λάουρας Κοβέσι εξαπέλυσε σε βίντεο που ανήρτησε το βράδυ της Τετάρτης (22/4) στα social media, η Μαρία Καρυστιανού αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έχει παραβιάσει το Ενωσιακό Δίκαιο.

«Από το 2024 έχω καταγράψει με εμπεριστατωμένα υπομνήματά μου ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παραβιάσει το Ενωσιακό Δίκαιο», αναφέρει μεταξύ άλλων η κα Καρυστιανού και συνεχίζει, υποστηρίζοντας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «στην περίπτωση των Τεμπών δεν εφάρμοσε ούτε την αρχή της υπεροχής, ούτε καν το άρθρο 29 του Κανονισμού της και έστειλε την ποινική δικογραφία των Τεμπών άρον άρον τον Ιούλιο του ’23, με το πρόσχημα μιας ανύπαρκτης παραγραφής, στην ελληνική Βουλή, η οποία συγκρότησε εξεταστική που έθαψε την υπόθεση και κάλυψε τις ποινικές ευθύνες των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ».

«Για πρώτη φορά και μόνο κατόπιν των υπομνημάτων και των καταγγελιών που υπέβαλα σε ευρωπαϊκή εισαγγελία και Κομισιόν τον Ιούνιο του ’24, τον Οκτώβριο του ’25, και τον Φεβρουάριο του ’26, σχετικά με την ατιμωρησία των Ελλήνων πολιτικών, έκανε για πρώτη φορά ποινική έρευνα για τη διασπάθιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση το άρθρο 29 του Κανονισμού της», ανέφερε ακόμη στο μήνυμα της.

«Μέχρι σήμερα επιμένει να μην προχωρά σε απευθείας ποινικές διώξεις, όπως υποχρεούται με βάση το ενωσιακό δίκαιο, παρά μόνο κρύβεται πίσω από το άρθρο 86 του Συντάγματος, άρθρο – πλυντήριο ακόμα και για κακουργηματικές ευθύνες Ελλήνων πολιτικών», πρόσθεσε.

«Επειδή δεν θεωρώ τίποτα τυχαίο, ούτε και την πρόσκληση της κ. Κοβέσι να μιλήσει αύριο (σ.σ. σήμερα) στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, παρακαλώ να μας απαντήσει: Γιατί εξακολουθεί να μην ασκεί διώξεις σε βάρος των Ελλήνων πολιτικών για τους οποίους έχει ισχυρές ενδείξεις για κακουργήματα σε βάρος της Ενωσης; Και γιατί στη δικογραφία των Τεμπών δεν έκανε καν έρευνα και αιτιολογημένη πρόταση, όπως έκανε στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά έστειλε απευθείας τη δικογραφία στην ελληνική Βουλή, η οποία και την έθαψε; Γιατί υιοθέτησε δύο μέτρα και δύο σταθμά;», τονίζει η ίδια, μεταξύ άλλων.

