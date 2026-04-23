Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η ημερομηνία που επιστρέφει στο πλατό της “Super Κατερίνα”

Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου μετά τη γέννηση της κόρης της.

Στις 3 Απριλίου η παρουσιάστρια του Alpha έγινε για πρώτη φορά μητέρα, ολοκληρώνοντας την προσωπική της ευτυχία δίπλα στον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Σύμφωνα με το zappit.gr, η παρουσιάστρια ετοιμάζεται να μπει ξανά στο γνώριμο τηλεοπτικό πλατό στον Alpha, εκτός απροόπτου, τη Δευτέρα 11 Μαΐου.

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε αποχαιρετήσει προσωρινά το τηλεοπτικό κοινό στα τέλη Μαρτίου, προκειμένου να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Όπως ή ίδια είχε αφήσει να εννοηθεί, δεν σκόπευε να επιστρέψει πριν πάρει την ευχή του Σαραντισμού μαζί με τη νεογέννητη κορούλα της και κυρίως, πριν περάσει τον απαραίτητο χρόνο με το παιδάκι της και προσαρμοστεί στη νέα της καθημερινότητα.

Το διάστημα της απουσίας της, η «Super Κατερίνα» συνέχισε κανονικά την πολύ καλή της πορεία στους πίνακες τηλεθέασης, με τους συνεργάτες της να κρατούν το τιμόνι της εκπομπής.

Η επιστροφή της παρουσιάστριας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ το σίγουρο είναι πως τη Δευτέρα 11 Μαΐου, η ατμόσφαιρα στο πλατό θα είναι όμορφα συγκινησιακά φορτισμένη.